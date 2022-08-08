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綠委控中國人壽唬弄防疫險　中鋼福委會逾4萬員眷受騙

▲▼ 綠委控中國人壽唬弄防疫險　中鋼福委會逾4萬員眷受騙。（圖／許智傑辦公室提供）

▲民進黨立委許智傑、李昆澤、賴瑞隆舉行記者會。（圖／許智傑辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委許智傑、李昆澤、賴瑞隆等人今（8日）舉行記者會指控，中鋼福委會與中國人壽今年議定防疫險團保單續約後，旋即簽署保單並用印送交中壽公司，未料1個月後，於保單生效前日，中壽公司突然逕自通知保單拒保，無預警背棄保約，損害中鋼福委會數以萬計會員家庭權益，呼籲中壽公司須履行合約，切勿罔顧誠信，犧牲保戶權益。

許智傑今天舉行記者會揭露，中鋼企業工會為保護會員於疫情中安心工作，去年即委中鋼福委會與中壽公司簽訂防疫險團體保單，替會員增添防疫保障，今年因疫情尚未趨穩定，經中壽提出續約計畫與報價單，中鋼福委會於中壽要求的期限4月18日內用印簽約送件，更多次洽中壽公司確認保單進度，中壽公司皆表示續約無虞，未料合約送件1個月後，即保單生效日前3天，突然片面告知該保單無效，中鋼福委會逾4萬員眷防疫保障頓受損害，也錯過與其他保險公司投保防疫險的時機。

許智傑指出，中鋼公司福委會勞方委員表示已洽金管會及金融消費評議中心申訴，中壽公司竟卸責該公司團體保險業務聯繫處置的業務主管，並非該公司核保簽署人員，此番言論完全背棄中壽公司新聞稿所宣稱「以客戶為中心，協助保戶對抗疫情帶來的風險並全力維護保戶權益」等承諾。

中鋼企業工會陳春生理事長表示，許多會員及寶眷因信任中壽公司與中鋼福委會續約，就無另外投保其他保險公司之防疫險，不料中壽公司於合約生效前夕才驟然宣布拒保，中鋼相關員工及眷屬等近5萬人頓失防疫保障且倍感受騙，造成人心惶惶，嚴重影響工作士氣甚鉅，中壽團隊多年來與中鋼數次簽訂團保及駐廠服務，這次總公司卻說他們無權談合約，今天再次鄭重呼籲中壽公司，切勿推卸責任，罔顧商譽，片面毀棄防疫險保約。

對於綠委指控內容，中國人壽說明，自COVID-19疫情爆發以來，中國人壽秉持愛與關懷的企業精神，協助保戶對抗疫情帶來的風險並全力維護保戶權益，惟自今年4月起，疫情急遽變化，轉變為感染力強的Omicron病毒，社會之防疫因應亦從清零轉為共存，國內確診案例與隔離人數持續攀升。

中國人壽指出，中壽相關防疫商品之設計係依據疫情期間清零政策發生率而訂，然而疫情及防疫政策的快速變化，已與商品設計初衷及計價基礎產生巨大差異，超過該商品原設計之計價基礎及中壽自身風險胃納之合理承受能力。經綜合評估考量，中壽實難承保中鋼福委會投保之防疫商品，惟為求圓滿解決並達成共識，期間多次委派高階主管親自南下高雄至中鋼福委會溝通及說明。此外，該商品屬於一年定期團體保險，並非保證續保或自動續保之保險，原有之保險契約期間屆至前，如需延續相關保障，仍需重新進行相關投保及核保流程，並非申請續保後保險契約即行自動生效。

中國人壽表示，中壽雖礙於整體風險評估歉難承保，惟仍釋出最大善意全力並多次進行協調，願在不收取保費之情形下，對中鋼福委會（含集團各子公司或其福委會）已投保申請卻未能由中壽承保之員工與眷屬提出相關補償及協議方案。目前同屬中鋼集團之子公司或福委會，已有二家子公司及一家福委會與本公司完成協議並撤回金融消費評議中心之申訴，後續仍有多家子公司或福委會協議中。本案雖已進入金融消費評議中心處理程序，中壽仍願盡最大努力，持續與中鋼福委會溝通協商，祈能獲得圓滿結果。

▲▼ 綠委控中國人壽唬弄防疫險　中鋼福委會逾4萬員眷受騙。（圖／許智傑辦公室提供）

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