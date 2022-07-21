醫沒問症狀「秒視訊確診」太隨便　內行抖內幕：寧願不領理賠

▲同事只給快篩照片，就視訊確診了！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「要確診這麼簡單嗎？」一名網友驚呼，同事是視訊確診，且看診過程中，醫師完全沒問症狀，就判定染疫，讓原PO不敢置信拋問，「那我拿別人確診的快篩，說是我確診，不就可以隔離七天了？」文章引發討論，不少人直言「我也覺得很隨便」，更直指最大原因是「防疫險不賠一切好談！」

一名網友在PTT表示，最近得知同事染疫，而視訊看診只要提供快篩照片、健保卡後，「也沒過問什麼症狀，就判確診了」，如今同事也順利拿到隔離單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO感到震驚拋問，「要確診這麼簡單嗎？醫生不會確認這個快篩是誰的？那我拿別人確診的快篩，說是我確診，不就可以隔離七天了，有沒有人視訊確診過的，可以分享一下？」

文章曝光後，一票網友坦言，「沒錯，但CDC說過會有罰則問題，不過應該是跟本抓不到」、「通常只有確認快篩照片，不過要寫姓名和日期」、「不要說視訊，現在想確診根本超容易，有時候放久了會有淡淡兩條線，拿去給醫師看他就直接讓你確診」、「有的診所傳照片+健保卡就好，日期還可以改，我也覺得很隨便」、「 我朋友一家三口確診，之前買了十幾張防疫保險，總共理賠一百多萬」。

不過仍有診所仍嚴格要求，「我朋友上週篩陽，視訊看診要求他當場篩喔」、「有診所會要求現場把快篩結果折斷，就不能重複使用」、「我同事第二條線比較淡，醫生就請他重篩」。

另外，保險公司也有因應方法，一名網友抖內幕，有保戶寧不通報，也不領保險金，就怕影響其他理賠保障，「就是這麼容易呀，確診輕症送醫療險要等痊癒一個月，還要配合保險公司體檢，為了領確診金故意詐保的人就自行評估，我有客戶確診還不太敢通報怕影響未來權益，見仁見智」。

針對判定確診亂象，有網友直言，「防疫險不賠一切好談」、「其實最大的問題是詐保，視訊確診對於防疫是正確政策」、「醫師又不是偵探，還管你是不是說謊」、「之後要是真有需要保險，這些人被列為拒絕往來戶，要就怪自己吧」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

