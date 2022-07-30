女師偽造碩士學歷！國小音樂班教書10年　教學認真校方幫求情

▲高雄一蔡姓小學音樂老師謊稱自己是「中山大學音樂學碩士」，在音樂資優班教了10年，才被校方發現學歷造假。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一蔡姓音樂女老師以「中山大學音樂學碩士」學歷，在國小音樂資優班任教10年，竟被發現學歷造假，校方雖提出告訴，還是肯定她的教學能力，經檢方調查，蔡師最高學歷為學士，就職期間也只領取大學學歷的鐘點費，無詐欺取財的部分，經高雄地院審理，依犯偽造公印文罪，處蔡師2月徒刑，可易科罰金6萬，緩刑2年。

判決書指出，蔡師於2011年8月應徵上某小學音樂資優班的外聘老師，隔年為了要續聘，在登錄教職最高學歷時，竟謊稱自己是「中山大學音樂學研究所碩士」，並偽造畢業證書影本繳交給學校。蔡師的聘期雖只有1年，但因教學頗受好評，每年都獲續約，最後竟教了10年，後來經校方向中山大學查證，發現蔡師學歷造假，向法院提告。

校方認為，蔡師學歷僅學士，卻拿偽造的畢業證書影本來應徵教職，讓校方以每小時薪資575元聘僱她，從2012年9月間起陸續詐領薪資，但檢方調查，蔡師只領取大學學歷的鐘點費，也就是每小時520元，和偽造碩士學歷無關，未涉及犯詐欺取財罪。

高雄地院審理此案，認定蔡師犯後坦承犯行，尚有悔意，加校方也肯定蔡師的教學熱忱，願意給她緩刑的機會，依犯偽造公印文罪，處蔡師2月徒刑，可易科罰金6萬，緩刑2年。