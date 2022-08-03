日本課長愛台灣G奶美魔女掏空25億　10坪套房法拍3次...得標價曝

記者吳奕靖／高雄報導

法務部行政執行署高雄分署舉行聯合拍賣會，其中日本三協株式會社前總務課長中澤祥基，娶了赴日陪酒、擁有傲人G罩杯的台籍妻子呂美智，2人合謀暗槓公款，涉嫌掏空公司25億日圓，當初以呂女胞妹名義購入的高雄10坪大套房，被法院宣告沒收，也在行政執行署高雄分署8月2日的拍賣中，被以216萬5680元標出。





▲行政執行署高雄分署成功拍賣因為洗錢被查扣的10坪套房 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

洗錢罪判決確定宣告沒收之大昌二路套房，在2日進行第三次拍賣，底價202萬4千元，最後以高於底價之216萬5,680元得標。這間套房是因為一名台籍美魔女呂美智擁有傲人G罩杯，20多年前赴日發展時取名叫「千夏」，從事風俗孃工作，作風豪邁的她，也迅速成為店裡紅牌。中澤當時被呂美智迷住後，經常帶她出場，她也教導老公一步步掏空公司，前後涉嫌掏空公司25億日圓。

中澤與呂美智2人後來先辦理離婚，攜鉅款潛逃台灣，並共同將犯罪所得用以購買名牌包包、手錶後轉售二手精品商店洗錢。在離開日本前，中澤還1次盜領公司約5億4950萬日幣（約2億台幣），並在高雄買下2000多萬的豪宅。

2018年，中澤前往移民署繳納1萬元的逾期居留罰金，刑事局研判他很可能要出境逃亡，所以趕緊通知日本被害人來台製作筆錄，並向法院聲請搜索票，最後包含呂美智、呂女胞妹3嫌依《洗錢防制法》被法院依洗錢罪判刑3年8月至2年8月不等。其中，因部分犯罪所得是以呂女胞妹黃姓女子名義購置不動產，案經日本警方尋求協緝，偵查起訴後，經法院判決成立洗錢罪，並沒收黃姓女子名下位於大昌二路套房，則由台灣高雄地方檢察署囑託行政執行署高雄分署拍賣。

該套房位於大昌二路14層大樓的第11層，主建物及陽台面積合計33.09平方公尺（約10坪），地處大昌商圈正中心，附近有正忠市場及陽明國小、正興國小、民族國中等學校，除交通便利外，採買及就學條件良好。