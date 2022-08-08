快訊／BA.5擴散　政院防疫會議：防疫措施有必要維持

▲行政院長蘇貞昌上午召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院發言人羅秉成今（8日）表示，行政院長蘇貞昌上午召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放現況以及成人與兒童疫苗施打情況等議題進行討論，指揮中心會中表示，近期境外移入病例數仍高，檢出變異株以BA.5為主，國內各項防疫措施有必要維持。

指揮中心表示，全球疫情持平略降11%，惟鄰近國家疫情嚴峻，多國病例、住院及重症數增加，須密切監測國際間變異株的演變；國內近一週新增本土病例數持續緩降，較前一週（7月25日至31日）下降約4%，Rt值趨近於1.0，顯示疫情即將進入低點，而國內已檢出BA.5本土病例，社區人流活動回升，加上近期境外移入病例數仍高，檢出變異株以BA.5為主，國內各項防疫措施有必要維持。

指揮中心表示，自7月7日起調升入境總量管制為每週4萬人後，上週（8月1日至7日）入境總人數為3萬7790人次，桃園機場入境通關及交通作業尚屬順暢，而自今日零時起已放寬轉機規定，取消專屬候機室以及轉機停留時間12小時內等限制，藉此提升轉機作業效率以及旅客便利性。

指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為92.1%，第2劑為86%，第3劑為71.5%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.3%，第4劑施打率則為7.8%，累積施打已超過5,987萬人次，目前疫苗數量尚屬充足；截至8月6日，滿6個月至4歲幼兒第1劑莫德納疫苗已接種11.1萬人，戶籍人口接種率為14.1%，社區涵蓋率為43.1%；此外，5至11歲兒童第1劑疫苗戶籍人口接種率為76.1%，第2劑疫苗戶籍人口接種率為44.7%，其中莫德納第1劑疫苗已接種約28.5萬人次，莫德納第2劑疫苗已接種約18.3萬人次，輝瑞第1劑疫苗已接種約80.7萬人次，輝瑞第2劑疫苗已接種約45.9萬人次；而12至17歲青少年第3劑施打約68.4萬人次，戶籍人口接種率達57.6%，社區涵蓋率達76.6%；75歲以上長者第1劑為80.9%，第2劑為76.6%，第3劑為66.2%，第4劑為28.1% ；65至74歲長者第1劑為89.9%，第2劑為87.3%，第3劑為79.4%，第4劑為32.3%，其中，65歲以上長者第3劑接種率為74.6%，若以符合接種間隔者計算則已達96.2%，第4劑接種率則為30.8%。

蘇貞昌會中表示，目前正值暑假期間，上週及本週亦有七夕及父親節等節日，民眾外出旅遊及飲食人次及頻率都大幅增高，顯見國人在配合指揮中心防疫指引之下，台灣社會已逐漸步入正常生活，而近期適逢民間中元普渡期間，各地依其習俗皆有舉辦各類民俗活動，請指揮中心持續宣導相關防疫措施，使參與相關民俗活動的民眾得以遵循，也請指揮中心隨時緊盯國內疫情發展，並持續與地方政府合作推動提升各地疫苗施打率。

蘇貞昌指出，桃園機場自今日放寬相關轉機規定，請指揮中心與交通部妥適規劃安排相關轉機作業以及動線調整，也請交通部持續督導出境層及從業人員之防疫措施，而今日也是父親節，感謝所有在第一線的防疫工作場域的每一位父親；此外，因近日來台訪客、貴賓及返國國人較多，入境人數亦持續增加，請指揮中心持續盤整相關醫療量能，也感謝交通部民航局的辛勞，以及在此期間所有的醫護及防疫工作人員。

今日與會者包括行政院副院長沈榮津、秘書長李孟諺、政務委員兼發言人羅秉成、政務委員黃致達、首席防疫顧問張上淳、衛福部長薛瑞元、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝、交通部長王國材、民航局長林國顯、衛福部疾管署長周志浩、副署長莊人祥、副署長羅一鈞。