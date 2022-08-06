陸方實彈軍演不停　蘇貞昌：力量用在照顧人民、維護和平才是正道

記者陳家祥／台北報導

中國大陸持續在台海周遭進行實彈軍演，對此，行政院長蘇貞昌6日表示，全世界的人民都愛好和平，堅持民主、自由的國家都不希望戰爭，中國用飛彈、軍演破壞區域和平，已經受到全世界譴責，呼籲中國把力量用來照顧人民，用來維護和平，才是正道。

蘇貞昌表示，全世界的人民都愛好和平，堅持民主、自由的國家都團結在一起，都不希望戰爭，但是有惡鄰在我們門口耀武揚威，中國用飛彈、軍演來破壞區域和平，已經受到全世界愛好自由、和平國家的譴責，我們同樣嚴正譴責，並且對於所有的相關狀況都密切掌握。

「我們會堅定維護國家主權，保護人民安全絕不退縮。」蘇貞昌呼籲，中國把力量用來照顧人民，用來維護和平，才是正道，才是大國的責任，而非來壓迫鄰國，這樣子也不會得到臺灣人民的好感。

至於近來政府機關遭駭客攻擊事件頻傳，蘇貞昌說，現在的戰爭已經不同於過往，都是有資訊戰、有各種假訊息等等，從俄國入侵烏克蘭，都看到各方面的狀況，「各種資訊戰用假訊息來妨害整個國家運作，來衝擊民心士氣，我們都要防」。

「尤其愈自由、民主、開放的社會，愈容易被侵入。」蘇貞昌呼籲，國人同胞要小心戒慎，不要傳任何不明的訊息，同時也不要受騙，從受詐欺集團、詐騙集團的騙，到受外國惡勢力的騙，都是要小心防範。