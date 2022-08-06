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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸方實彈軍演不停　蘇貞昌：力量用在照顧人民、維護和平才是正道

▲▼民進黨新北市長參選人林佳龍邀約行政院長蘇貞昌及新北市進黨市議員參選人共進油庫口蚵仔麵線晚餐。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

中國大陸持續在台海周遭進行實彈軍演，對此，行政院長蘇貞昌6日表示，全世界的人民都愛好和平，堅持民主、自由的國家都不希望戰爭，中國用飛彈、軍演破壞區域和平，已經受到全世界譴責，呼籲中國把力量用來照顧人民，用來維護和平，才是正道。

蘇貞昌表示，全世界的人民都愛好和平，堅持民主、自由的國家都團結在一起，都不希望戰爭，但是有惡鄰在我們門口耀武揚威，中國用飛彈、軍演來破壞區域和平，已經受到全世界愛好自由、和平國家的譴責，我們同樣嚴正譴責，並且對於所有的相關狀況都密切掌握。

「我們會堅定維護國家主權，保護人民安全絕不退縮。」蘇貞昌呼籲，中國把力量用來照顧人民，用來維護和平，才是正道，才是大國的責任，而非來壓迫鄰國，這樣子也不會得到臺灣人民的好感。

至於近來政府機關遭駭客攻擊事件頻傳，蘇貞昌說，現在的戰爭已經不同於過往，都是有資訊戰、有各種假訊息等等，從俄國入侵烏克蘭，都看到各方面的狀況，「各種資訊戰用假訊息來妨害整個國家運作，來衝擊民心士氣，我們都要防」。

「尤其愈自由、民主、開放的社會，愈容易被侵入。」蘇貞昌呼籲，國人同胞要小心戒慎，不要傳任何不明的訊息，同時也不要受騙，從受詐欺集團、詐騙集團的騙，到受外國惡勢力的騙，都是要小心防範。

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