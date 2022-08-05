行政院揭「網攻新樣態」　「網站雍塞、無法運作」是近期新招

▲行政院發言人羅秉成。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西抵台後，總統府網站、外交部網站皆無法連上線，國防部、外交部網站自5日凌晨0時09分再度癱瘓，截至下午2時30分為止，國防與外交部網站皆無法連線進入。行政院發言人羅秉成5日表示，資安處與專家已在第一時間介入處理，在最短時間內排除影響。此外，他指出，讓網站產生壅塞、無法運作，是當前觀察到的資安攻擊樣態之一。

中共解放軍宣布自8月4日12時起展開軍演，國防部、外交部官方網站即在3日深夜驚傳癱瘓，完全無法連線，截至4日凌晨0時15分仍處於癱瘓狀態。儘管國防部網站已在4日凌晨0時31分左右修復，國防部與外交部官網又在5日凌晨0時09分突然無法連線瀏覽，等同連續2晚都被攻陷。

針對目前處理進度，羅秉成說，已經按照資安相關規定啟動相關機制，資安處與專家也在第一時間介入處理，將在最短時間內排除影響。記者在下午4時30分查看國防部與外交部網站，皆已可正常連線觀看。

羅秉成表示，境外勢力在8月2日對政府或私人部門網攻頻率、密度與強度比以往還高，而在4日與5日間，觀察到境外勢力網攻較集中於攻擊特定部會，如國防部與外交部。他進一步說，境外勢力除了侵入以外，讓網站產生壅塞、無法運作，也是當前資安攻擊樣態之一，相信相關部會經歷這次攻擊，將提升應變處理能力，並能彈性擴充網站流量。