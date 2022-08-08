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真的吃土！　他從超商買回「紀念罐頭」打開下場網噴笑

▲▼日本網友從超商買回「火山罐頭」，打開瞬間噴出火山灰。（圖／翻攝推特「@mo69tsun」）

▲日本網友從超商買回火山罐頭，打開瞬間噴出火山灰。（圖／翻攝推特「@mo69tsun」）

記者張靖榕／綜合報導

人們常說薪水花光月底就是「吃土」，而創意和能力無極限的日本，近日還真的被網友發現超商內竟然販售火山灰罐頭。一名網友在鹿兒島機場將罐頭買回家好奇打開後，結局讓網友笑歪。

日本網友「@mo69tsun」於6日在推特發文，表示自己在鹿兒島機場內的超商發現一款特別的罐頭，上頭寫著「灰！請打開！！」內容量標示更寫著「令人無法感激的、從天上降落的恩惠100c.c」，使用期限則是「放到您失去興趣為止」。這顆罐頭寫著大正爆發100周年紀念品，原材料是「櫻島火山灰、垂水市民的苦惱」。

▲連內容物和原材料介紹都相當搞笑。（圖／翻攝推特「@mo69tsun」）

▲連內容物和原材料介紹都相當搞笑。（圖／翻攝推特「@mo69tsun」）

對於這些奇妙的文案，該名網友感到非常好奇，於是開心地買回家開箱，打開罐頭後立刻噴出大量煙灰，搞得室內煙霧瀰漫，直接從罐頭內迸出的火山灰漸漸落在家具和地板上，只要擦拭就又會揚起部分火山灰，甚至連吸塵器都清不掉，「不要打開它，真的千萬不要打開它。」

獵奇開箱文2天吸引超過6.1萬讚，事實上這款「從天而降的恩惠」火山灰罐頭是在2013年大正爆發滿100周年時推出，當時即造成熱烈討論，2018年時一顆罐頭為108日圓。

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