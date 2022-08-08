老婆回娘家10天只留750元生活費　1條件讓夫崩潰：我要哭了

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫昨日（7日）在臉書PO文求救，內容提到，老婆帶小孩回娘家10天，卻只留了600元給他，再加上抽屜裡的150元，等於要靠750元度過10天，還說這週先不要跟朋友約聚會就好，讓他超級崩潰，「有什麼方法可以讓750（元）再放大使用啊？」

▲原PO向老婆抱怨10天只留750元根本不夠用。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，老婆7日傍晚6點多傳訊息告知，將帶著小孩回娘家，預計17日晚上回來，房間的化妝台上面放有600元，是留給他的生活費，如果不夠，抽屜裡還有150元，並特別叮囑「老公，你要省一點，不要亂花」。

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然而，要靠750元撐過10天實在太困難，原PO忍不住抱怨，「不夠啊」、「我的零用錢不夠，我可以再補一點嗎」、「靠腰！10天耶！只有750（元）」、「我要哭了」。最後，老婆才妥協並說道，如果生活費不夠花用，晚上可以到她的娘家吃飯，接下來這一週也先不要跟朋友約聚會，應該就能度過。

▲原PO希望老婆能提高零用錢的金額。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

事後，原PO將夫妻倆的對話公開，並詢問大家，「有什麼方法可以讓750（元）再放大使用啊？」其他網友看完對話，紛紛留言對他表達同情，「10天只給750元生活費，平常給的應該也不夠藏私房錢」、「我養的狗吃得都比你好」、「跟朋友出去吃朋友的，這時候就看你的人緣了」、「替你默哀3秒」、「拿去影印就放大了」、「我2天的零用」。

也有不少網友開玩笑表示，還有750元可以用已經要偷笑了，「很好了啦，你要懂得感恩」、「沒事、沒事，以我過來人的經驗，早餐一個白饅頭配白開水，午餐白吐司配白開水，撐得過去的，加油，你行的」、「750元換10天自由，值得」。