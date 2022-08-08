男童練跳水「屁股重摔入泳池」　親友笑翻！網怒了：嚴重會癱瘓

記者朱祖儀／綜合報導

夏天天氣炎熱，不少人喜歡到游泳池清涼一下，也有家長會送小朋友去學游泳。近日網路上流傳一段影片，看到一名小男孩被帶到游泳池，準備要練習「跳水」，不過他還不是很熟悉，猛力一跳下秒卻是「屁股著地」才入水，一旁的人看到後忍不住大笑。不過影片曝光後，網友紛紛怒批「超危險，不好笑！」

▲小弟弟跳水「重摔屁股」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

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原PO在臉書「爆廢公社」分享影片，表示「游泳課開始預備備，跳！」從畫面中看到，男童換好游泳裝備，站在水池邊舉高雙手，準備要跳進游泳池內。但他猛然躍起後，下秒卻是「屁股著地」，接著才慢慢滑進水內，一旁站著的親友及拍攝者看到這幕忍不住大笑，才急忙伸手把小弟弟拉上岸。

影片曝光後網友全都怒了，警告「撞到尾椎就完了」、「尾椎骨重擊，下半身是會癱瘓的，家長還笑得出來」、「一般泳池都是不讓跳水的！有一定的危險會受傷」、「傷到脊椎就笑不出來了」、「脊椎傷到就很嚴重了，真的要小心」、「很危險，還笑得出來」、「這樣還笑的出來的真的是很無知」、「要是尾椎受傷，一輩子就坐輪椅了」、「身為游泳教練覺得這樣很危險，教練應該要多注意，尾椎受傷不是開玩笑的」、「脊椎好危險，是會半身不遂的」。