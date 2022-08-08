紐約珠寶店慘遭洗劫！「鐵鎚+環保袋」30秒搶6000萬　監視器畫面曝

▲ 紐約市布朗克斯一家珠寶店被搶。（圖／NYPD Crime Stoppers）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約發生一起搶案，一群搶匪光天化日之下闖進布朗克斯一家珠寶店，持鐵鎚破壞櫥窗，將價值約200萬美元（約新台幣6003萬元）珠寶掃進自備的環保袋後揚長而去，犯案過程甚至不到1分鐘。

WANTEDimage001.pngfor a Robbery at Rocco's Jewelry located at 2521 Webster Avenue #fordham #bronx On 8/05/22 @ 2:38 PM Reward up to $3500 Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityyourcall pic.twitter.com/uUdfFHRjzj — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) August 6, 2022

這起事件發生於紐約市布朗克斯，4名戴著頭套和口罩的男子5日下午約2時30分闖進羅科珠寶店（Rocco's Jewelry）行搶，過程全被監視器拍下，畫面可見一名白衣男子在門口把風，接著3名黑衣男子衝進店面，持鐵槌破壞櫥窗後將珠寶全都倒進他們準備的紅色購物袋後快速逃離，從他們開門到逃逸僅短短約30秒。

CBS報導，有目擊者指出，這起搶案應經過精心策畫，因為過程僅約1分鐘。羅科珠寶公司6日暫停營業，警方現場調查後確認被偷走的物品總價值約200萬美元。

截至7日上午尚無任何嫌犯落網，紐約市警察局公布監視器影片，並懸賞3500美元（約新台幣10.5萬元），希望民眾主動提供線索。

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