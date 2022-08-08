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中共軍演「台灣人日子正常過」　美媒來台看傻眼：台北街頭超平靜

記者趙蔡州／綜合報導

中共解放軍在台灣周邊海、空域進行軍事演習，消息引發世界各國密切關注，擔憂一旦擦槍走火，兩岸恐全面爆發戰爭。對此，美媒CNN日前就增派記者到台灣，結果意外發現台灣人一點也不驚慌，對於軍演或兩岸緊張局勢「相當淡定」，讓該位特派記者十分訝異。

根據CNN報導，CNN記者Blake Essig表示，中共解放軍在台灣周邊海、空域進行軍演，世界各國智庫及多名軍事專家均分析，解放軍此舉極可能是在預演，對台灣發動戰爭有很大的潛在可能，不過對於兩岸之間的緊張局勢，台灣民眾卻異常平靜。

▲▼ 中國海警船5日出現在福建省平潭附近水域。（圖／路透）

▲儘管兩岸局勢相當緊張，台灣民眾仍相當平靜。（圖／路透）

Blake Essig實際到台北街頭觀察後說，發現儘管中國人可能會發動攻擊，台灣人卻感覺一點也不驚慌，對於軍演或兩岸緊張局勢「相當淡定」，商場逛街購物的人潮一如往常，餐廳外仍可以看到排隊人龍。他認為，也許是因為過去70年，台灣人一直生活在中國的威脅下，才會讓這裡的人表現的如此冷靜。

至於接近台灣的中國福建省民眾，對於解放軍演習及兩岸是否會統一，幾乎都認為是時間上的問題，也有人儘管對統一有信心，還是希望兩岸不要發生戰爭，有人說「我是不希望發生戰爭啦，希望說可以和平統一台灣」、「兩岸的人民都是非常希望和平的」。

▲▼裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲裴洛西訪台引發北京政府強烈不滿。（圖／記者屠惠剛攝）

美國眾議院議長裴洛西訪台，引發北京政府極度不滿，除了大動作繞台軍演外，也切斷部分與美國的溝通管道，讓不少國際關係專家擔心，會造成兩大強權溝通不良的機率增加。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也說，中國切斷與美國的關鍵溝通管道是「不負責任的舉動」，受到懲罰的不僅是美國，而是全世界。

而隨著軍演逐漸接近台灣，也增加了擦槍走火的危險。前美國駐中國大使駱家輝（Gary Locke）就擔心說，解放軍戰機越來越靠近台灣，甚至發射飛彈飛越島嶼，對其未來的軍事行動，創下新的基點，恐怕會造成難以預料的後果，也很可能一個不小心就引爆衝突。

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