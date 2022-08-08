女客人點外送「苦等2hrs」遭取消訂單　老闆下班親自送：七夕快樂

▲老闆發現客人餐點還沒送到，立刻親自跑一趟。（圖／翻攝自店家臉書）

超有愛！台中一間蔬食料理餐廳的老闆指出，日前下班回家後，發現客人的餐點過了將近2小時還沒送到，一問發現餐點還在店裡，他馬上叫同仁把餐點加熱，自己特地跑一趟親自外送，經歷讓網友感到十分暖心。

店家老闆4日深夜在臉書透露，晚上9點半到家時，女客人傳訊告知外送7點50分的餐點還沒送到，對方取消訂單，收到外送系統的退費，擔心店家已經做了餐點，卻因外送系統沒外送員可以外送而虧錢，所以特別傳訊關心，「若我們沒得到賠償，她願意給付點餐金額」。

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老闆查詢一下紀錄後，發現是有獲得補償的，因此打電話到店裡，向同仁確認餐點是否有送出，同仁表示餐點依然在店裡，想到客人等了2小時可能還沒用餐，當下不加思索請同仁將餐點加熱，他則從家中前往店裡取餐，協助送到女客人手中，回到家已經是晚上11點。

老闆表示，或許他也可以不作為，但多些同理心，相信可以得到更多客人的支持，當天恰好是七夕情人節，雖然外頭飄著雨有點冷，但他相信大家的內心是溫暖的。

貼文曝光後，引發網友討論，「這就是當老闆的風範，但也是需要了解，餐點一直未送出的環節，未來如果遇到應該如何克服」、「羨慕台中人，老闆親送」、「最大心的老闆」、「太優質的店家，真的很欠吃」。

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