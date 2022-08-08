「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象！嚇逃狂打冷顫

▲外送員送單到荒郊野外。（圖／翻攝「外送員的奇聞怪事」臉書社團）



記者陳俊宏／綜合報導

一名ID取名「想要做愛」的客人，要求送「25杯無糖熱烏龍茶」到台中大肚山區。結果外送員上山，見到一片荒涼景象還有古墳，嚇到瘋狂往回騎。對此，有人透露，只要標示外送地點在大肚萬里長城，一定棄單或轉單，「因為這個客人很有名」。

這名外送員7日在「外送員的奇聞怪事」臉書社團說，客人指定送到「大肚萬里長城登山步道」的2號涼亭，他按照系統導航指示，來到山腳下一路驅車往上，最後到了登山出口處，前方已無路。

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外送員指出，打電話未獲回應，卻收到對方傳訊息「山上訊號不好」，「我看前方已無道路，只有石頭和雜草的土堆山路，不顧顛簸硬著頭皮往上騎，到了盡頭後前方已無路，旁邊是一座垃圾堆的廢墟破廟，和一座雜草叢生的古墳。」

▼外送員依照導航路徑送單。（圖／翻攝「外送員的奇聞怪事」臉書社團）

「廟裡陰暗中，好像還有人點著蠟燭供奉，環繞四周呼喊了半天有人嗎？」外送員回憶，當下鴉雀無聲一個人都沒有，「我整個嚇到瘋狂往回騎，我一邊往回奔，客人卻好像發現怕我逃跑般，一直訊息叫我回頭往上走，整個場景劇情就好像靈異事件般，讓我渾身打冷顫。」

原PO說，最後回報客服，「客人不接電話，我無路上山，我是送外賣的，不是來爬山的，最後棄單，客服要我送回店家。」

原PO指出，回家後跟女友說這是惡作劇，「她說老人家爬山想喝熱茶不可以喔？我說25個老人家喝25杯熱茶？名字ID還取叫『想要做愛』？老人家？在山中想要做愛喝熱茶？，希望西台中外送員下次看到這ID要送上山的，可以棄單，不要再受害被惡整了！」

對此，有人透露，「你真的很雖小⋯我們這邊看到這個單（只要標示說在大肚萬里長城那邊的）是一定棄（單）或轉（單），因為這個客人很有名（名字一直換），寧願顧路也不會送。之前這邊的夥伴也跟你一樣送過一次，（結果對方回覆說下面很癢？關餐點屁事？！）」

▼外送員和「想要做愛」客人對話。（圖／翻攝「外送員的奇聞怪事」臉書社團）

