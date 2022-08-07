　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

母女慘遭拋棄！媽寶爸一死「留上億遺產」她神復仇　狠心嬤臉綠

從小被罵雜種⋯爸死上億遺產「假離婚妻子」搶分一半　她出招讓阿嬤臉鐵青

▲父親第2任妻子稱「假離婚」爭產。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／周刊王

為了爭產鬧得不可開交的事件，時有所聞。一名女網友提及，爸爸因為媽媽生下女生，所以把媽媽丟在醫院不聞不問，離婚後還不付撫養費，最近死了，第二任已離婚妻子又來分上億財產，「老娘就是不簽名，誰敢動遺產，我告定他，看到他們不爽，我就爽。」

原PO在《匿名2公社》表示，爸爸是媽寶，結婚後還一直跟阿嬤睡，真是變態噁心，而當初媽媽因為生女的，所以爸爸把她丟在醫院不聞不問，之後離婚，連法院判決的撫養費也沒給，導致小時候母女倆過得很辛苦，有時甚至還會被嘲笑是雜種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她透露，爸爸與媽媽離婚後又再娶一個，對方因為債務關係，所以「假離婚」，而近日因為爸爸死了，眾人開始在吵財產，自己堅持先拿回撫養費，剩下的大家再分，對方則是堅稱是假離婚，所以要先拿走一半，「我說那就東西擺著爛，我會請律師申請全部財產清算，老娘就是不簽名，誰敢動遺產，我告定他。」

雖然她嫁到一個有錢老公，但仍堅持拿父親上億財產。原PO說，「我討回來是為了給我媽媽，也是為了給我那變態的阿嬤看看，我沒有他們，一樣是這麼好，甚至現在是他們要來看我臉色，看到我一陣青的臉色，我就是爽，沒錯，我是報復，我知道這些行為很壞，但我就是覺得，看到他們不爽，我就爽。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「為了母親硬起來是對的」、「真的不用跟他們屁話太多，對他們不需要心慈手軟」、「公司他們在掌握，容易作帳，最好花錢請律師處理」、「如果可以直接打官司吧，要預防他們把財產轉移」、「不要妥協，拿你應得的，離婚就離婚沒有假」。

延伸閱讀
新娘吃素　未婚夫竟擅自取消「婚禮所有素食餐點」：吃沙拉就好
熱褲正妹貨車疊回收物「露潔白美腿」　千人狂讚：視角不錯
尼姑爭產1／母逝連出家兄姊都跑來爭產　為了和諧生前分產很重要

►熱銷NO.1！曾國城代言「一家人益生菌S」　6種人超需要

►超絕殺！日本味王專利「磷脂葉黃素」　再送維生素D陽光錠

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

ET快訊
iPhone14 Pro爆新色！　絕美「主打色」實機照曝光
台北市禁用「一次用塑膠杯」！鄉民舉雙手支持　原因曝光
母女慘遭拋棄！媽寶爸一死「留上億遺產」她神復仇
共軍奪台「4劇本」曝光！　英媒：恐打48hrs閃電戰
《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　遭觀眾罵爆道歉了
快訊／高雄女摔落柴山鐘乳石洞！　警消搜救中
今「立秋」！7禁忌一次看　吃1東西就開運
手槍女王認了「擊發1萬支」　慘遇2.5小時金槍俠！手痛到就醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老司機一聽秒知「少投錢」！2屁孩竟裝死不理　聽到報警才道歉

猴痘病毒「在精液活最久」過7天仍會傳染　醫：所有年齡都可能感染

突被叫進房「被公公又抱又親」！媳崩潰哭訴　婆婆竟逼忍下來

母女慘遭拋棄！媽寶爸一死「留上億遺產」她神復仇　狠心嬤臉綠

好市多烤雞「挖出1條橡皮筋」嚇壞　內行解答：好吃的祕密

中共軍演第四天「桃機取消52架航班」　班次異動出爐！

暑假出遊首選！大省專案「搭高鐵＋住4星酒店」比來回車票還便宜

變電所華麗變身！轉型展館、商業旅館提升居民生活品質

鎖定不老玩家！高鐵推優惠　55歲↑送飯店抵用金「越老折扣越多」

今「立秋」！7禁忌一次看　吃1東西就開運

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

駕駛逆向不讓道還怒瞪！　眼尖騎士：瑪莎拉蒂貨車？

尖叫聲！具俊曄挺五堅情　小巨蛋合體舞台超嗨der

Krystal驚喜應援Jessica：我想妳　她一秒爆哭..認「剛到中國時很害怕」

五堅情想婚了！具俊曄台上放閃　小賴開大S玩笑姐夫打屁屁

老司機一聽秒知「少投錢」！2屁孩竟裝死不理　聽到報警才道歉

猴痘病毒「在精液活最久」過7天仍會傳染　醫：所有年齡都可能感染

突被叫進房「被公公又抱又親」！媳崩潰哭訴　婆婆竟逼忍下來

母女慘遭拋棄！媽寶爸一死「留上億遺產」她神復仇　狠心嬤臉綠

好市多烤雞「挖出1條橡皮筋」嚇壞　內行解答：好吃的祕密

中共軍演第四天「桃機取消52架航班」　班次異動出爐！

暑假出遊首選！大省專案「搭高鐵＋住4星酒店」比來回車票還便宜

變電所華麗變身！轉型展館、商業旅館提升居民生活品質

鎖定不老玩家！高鐵推優惠　55歲↑送飯店抵用金「越老折扣越多」

今「立秋」！7禁忌一次看　吃1東西就開運

快訊／解放軍今檢驗火力對地、遠距空中打擊能力　未公佈結束時間

邪教大尺度「男男擦澡」畫面爆紅！教主讚炎亞綸有魅力想拍久一點

老司機一聽秒知「少投錢」！2屁孩竟裝死不理　聽到報警才道歉

霸氣老爸顏清標煮海鮮麵給女兒吃　內容超澎派...鄰居的份也一起

快訊／找到了！高雄女摔落柴山昏迷　身體卡峭壁待援

王心凌奪冠新動向曝光！　親宣布「再上2陸綜」微博粉破730萬人

台南水道博物館停車場架滿太陽能板　等同1.5座台南公園吸碳量

日本首相岸田會聯合國秘書長　強烈譴責中國射飛彈

拜登拉攏抗中！美官員：太平洋島國團結列優先事項　9月召開峰會

美第6枚SBIRS衛星升空！監偵預警系統已就位　可掌握全球飛彈發射

生活熱門新聞

阿翰阮月嬌廣告遭下架！越裔總會這樣說

今立秋！7禁忌一次看　吃1東西就開運

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

貨車上驚見熱褲妹爆汗收垃圾！本尊回應了

女學生過馬路被禮讓90度鞠躬　他讚交通有希望

韓網美辣穿搭毀情侶恩愛！　他：女友為何反應這麼大

中元普度「10種食物」別拜！命理師揭原因

今「立秋」！颱風最快明生成　影響曝光

「男友165cm」比自己矮　閨蜜搖頭：凸顯妳沒行情

日本星巴克甜點「超像福壽螺卵」　網全崩潰

8月運：白羊大豐收、天秤健康亮燈

BA.5將從北市擴散　沈政男點名這族群注意

餐桌上什麼行為沒禮貌？　眾喊1動作：想翻白眼

好市多烤雞「挖出1條橡皮筋」　內行解答：好吃的祕密

更多熱門

相關新聞

大陸再出招　貨物有繁體字、MIT全扣留

大陸再出招　貨物有繁體字、MIT全扣留

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將結束亞太出訪行程，但大陸的實彈軍演還未結束，物流市場又傳出，接到貨運公司通知，如果進出口報關單據出現R.O.C、台灣、中華民國，大陸海關就會直接扣貨。

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

一家5口4人都被拐賣　生母仍下落不明

一家5口4人都被拐賣　生母仍下落不明

人行道突消失　婦走馬路被公車撞飛

人行道突消失　婦走馬路被公車撞飛

醫生尪帶乾妹出國妻訴離　須給2117萬

醫生尪帶乾妹出國妻訴離　須給2117萬

關鍵字：

周刊王遺產女兒離婚假離婚阿嬤婆媳拋棄雜種匿名2公社

讀者迴響

熱門新聞

霹靂小組追要犯中彈癱瘓　遇到她生下龍鳳胎

阿翰阮月嬌廣告遭下架！越裔總會這樣說

今立秋！7禁忌一次看　吃1東西就開運

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

蕭淑慎坐牢15個月「洗澡被看光羞辱」

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

北市飲料店禁用一次用塑膠杯

野生「本土劇夫妻檔」現蹤電影院！

白宮：中國台海軍演「挑釁不負責任」

4年存滿10張玉山金　他嗨曝「股利股息金額」

貨車上驚見熱褲妹爆汗收垃圾！本尊回應了

共軍演習之際　福建「萬安橋」遭焚毀

美國若沒做這動作　他：台海熱戰機率極低

阿嬌4個月「瘦回巔峰」嗨PO露背辣照

即／中共3架無人機闖金門！國軍信號彈示警

更多

最夯影音

更多
八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草
王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面