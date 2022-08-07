母女慘遭拋棄！媽寶爸一死「留上億遺產」她神復仇　狠心嬤臉綠

▲父親第2任妻子稱「假離婚」爭產。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／周刊王

為了爭產鬧得不可開交的事件，時有所聞。一名女網友提及，爸爸因為媽媽生下女生，所以把媽媽丟在醫院不聞不問，離婚後還不付撫養費，最近死了，第二任已離婚妻子又來分上億財產，「老娘就是不簽名，誰敢動遺產，我告定他，看到他們不爽，我就爽。」

原PO在《匿名2公社》表示，爸爸是媽寶，結婚後還一直跟阿嬤睡，真是變態噁心，而當初媽媽因為生女的，所以爸爸把她丟在醫院不聞不問，之後離婚，連法院判決的撫養費也沒給，導致小時候母女倆過得很辛苦，有時甚至還會被嘲笑是雜種。

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她透露，爸爸與媽媽離婚後又再娶一個，對方因為債務關係，所以「假離婚」，而近日因為爸爸死了，眾人開始在吵財產，自己堅持先拿回撫養費，剩下的大家再分，對方則是堅稱是假離婚，所以要先拿走一半，「我說那就東西擺著爛，我會請律師申請全部財產清算，老娘就是不簽名，誰敢動遺產，我告定他。」

雖然她嫁到一個有錢老公，但仍堅持拿父親上億財產。原PO說，「我討回來是為了給我媽媽，也是為了給我那變態的阿嬤看看，我沒有他們，一樣是這麼好，甚至現在是他們要來看我臉色，看到我一陣青的臉色，我就是爽，沒錯，我是報復，我知道這些行為很壞，但我就是覺得，看到他們不爽，我就爽。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「為了母親硬起來是對的」、「真的不用跟他們屁話太多，對他們不需要心慈手軟」、「公司他們在掌握，容易作帳，最好花錢請律師處理」、「如果可以直接打官司吧，要預防他們把財產轉移」、「不要妥協，拿你應得的，離婚就離婚沒有假」。

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