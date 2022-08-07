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陸媒稱共艦離花蓮僅11.78公里　海軍斥假消息：全程監控、絕對沒有！

▲▼我海軍迪化軍艦6日於東部海域監控共艦。（圖／國防部提供）

▲我海軍迪化軍艦於東部海域監控共艦。（圖／國防部提供）

記者杜冠霖／綜合報導

中國大陸官媒6日公布多張解放軍「軍艦逼近花蓮海岸線」的照片，被質疑是P圖，隨後大陸科技公司卻又發出一張衛星圖，稱當時解放軍南京艦與和平火力發電廠距離僅11.78公里。對此，海軍司令部表示，此為假消息，我軍對共艦動態全程掌握，絕無共艦進入我領海情事。

解放軍「逼近花蓮海岸線」的照片6日由大陸官媒公布之後，在兩岸引起大量討論，照片中更疑似可以看見和平火力發電廠的煙囪。不過，花蓮的賞鯨業者「多羅滿」看了照片以後認定是P圖，並強調這幾天在海上根本沒有看見軍艦，「忙碌的夏季中，船長們每天出海是從早到晚，從漁業電台到漁民們之間的情報互通，賞鯨路線的範圍北到崇德，南至海岸山脈，如果海上任何動靜，別說有軍艦，可能連軍艦鳥都會相互知會！」

大陸科技公司「中科世通亨奇」則在6日晚間發出了一張由國外SAR衛星於5日上午10時拍攝的衛星圖，稱「根據多域態勢系統的追蹤，8月5日我軍南京艦在花蓮附近海域活動，距離花蓮和平火力發電廠的煙囪直線距離約11.78公里。」試圖以此反駁對於P圖的質疑。

對此，海軍司令部表示，前述內容為假訊息；台海周遭中共艦艇動態，本軍均嚴密掌控，適切應處，自8月4日至本日共軍演習期間，本軍對共艦全程監控，絕無共艦進入我領海情事。

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