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紐時：拜登對台「戰略清晰」將助台防禦　扭轉美中緊張關係有2招

▲▼拜登,蔡英文。（組圖／路透）

▲紐斯建議，拜登政府應制定清晰的對台政策，才能讓美中兩國在競爭與合作間取得平衡點。（組圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

隨著中國崛起，該國在推動其政經和領土主張上，已變得越來越自信，也讓美國開始將其視為競爭對手與威脅。如今，兩國的言辭交鋒已逐漸升溫，而這種現象在美國眾議院議長裴洛西訪台後變得愈發明顯。《紐約時報》6日發布社論，以《美中關係不必那麼緊張》為題，建議這2個世界強國必須找到符合所有人利益的方法，而美國也應制定清晰的對台政策，才能讓美中兩國在競爭與合作間取得平衡點，並獲得共同利益。

《紐時》建議，美國可以採取以下幾項具體措施來改善兩國關係:

▲▼晶片。（圖／路透）

▲紐時認為美國應將焦點放在產業發展上，而非一味地制裁中國。（圖／路透）

首先，美國需要更多的將資源投資在技術教育、科學研究與產業發展上，專注於競爭，而非仰賴植因擔憂中國成為其經濟對手而不斷祭出的懲罰性貿易政策。

《紐時》表示，川普政府通過對中國進口品課徵關稅，來脅迫中國做出經濟讓步的政策十分失敗，拜登政府早該與之一刀兩斷；反之，拜登預計將在9日簽署的《晶片法案》（CHIPS Act），借鑒中國做法把近530億美元（約新台幣1.6兆元）用於支持美國國內的半導體生產，將有效推動該國的半導體產業。

▲▼美中。（圖／路透）

▲紐時表示，美國不應試圖改變中國，而應與之建立緊密關係。（圖／路透）

此外，美國還需要摒棄靠著經濟交往來改變中國政治與社會的舊思想，反而應該專注於與中國建立更牢固的關係。

《紐時》認為，美國在於有著不同衝突歷史的國家合作時，要單方面促進雙方合作，並不是易事。《紐時》舉以兩岸關係為例，聲稱裴洛西在烏俄戰爭爆發之際訪台不合事宜，因為美國當務之急應是協助烏克蘭擊退俄羅斯，而此時掀起台海危機只會讓美方在說服中國減少對俄的支持上，變得更加困難。

然而，《紐時》卻對裴洛西訪台所傳達的實質訊息表示高度讚揚。美國長期以來一直對台灣的成熟民主表示支持，並將台灣視為重要的盟友，但一直在台灣議題上維持其「戰略模糊」的對台政策。《紐時》指出，儘管武裝台灣依然是對台最有助益的方法，但清晰的對台政策也能為台灣提供良好的幫助。

▲▼福建平潭有民眾在中國舉行軍演後，近距離直擊解放軍發射火箭彈與空軍升空 。（圖／路透）

▲裴洛西訪台引發台海緊張，福建平潭有民眾在軍演進行中直擊解放軍發射火箭彈與空軍升空 。（圖／路透）

《紐時》強調，台灣的緊張情勢加劇與3個環環相扣的原因有關，其中包括了自治的台灣已變得更民主而且堅定自主、中國國家主席習近平威權領導下的中國已越發好戰，以及美國已透過更強健地表達對台灣的支持，對前述兩個趨勢做出回應。

今年5月，拜登在日本演講時，直言美國將在中國攻擊台灣時保衛台灣。雖然其幕僚隨後堅稱他此話並不代表美國將改變其政策，但白宮應該清楚，美國的「一中政策」永遠建立在兩岸和平共處的前提上。

《紐時》指出，即使美國加強其自身經濟、建構更強健的同盟，都不是為了孤立中國，反而是在為拜登政府及後繼的美國政府提供一個更強的基礎，讓他們能在與中國有分歧、卻也可能取得進展的若干議題上，與中國持續接觸，而持續將中國視為敵對大國則是一種簡單，但適得其反的做法。

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