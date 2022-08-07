不是豆腐或麻辣鍋！北藝中心建築靈感揭秘⋯來自「跟人的連結」

▲北藝中心開幕，建築師雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）、大衛．希艾萊特（David Gianotten）親自來台。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

北市新地標「台北表演藝術中心」正式開幕，其中負責建築設計的雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）及他的合夥人大衛．希艾萊特（David Gianotten）也親自來台分享設計理念，他們透露，其實北藝真正的設計靈感來自「跟人的連結」，像是旁邊的夜市、台北這座城市的開放性、包容性，形體就在討論中逐漸成形，而建築本身不會比周圍的自然和都市景觀醒目，期望融合在一起，就像是一座大客廳。

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▲國際建築師雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas，右3）、大衛．希艾萊特（David Gianotten，中）親自導覽台北表演藝術中心。（圖／記者林育綾攝）

北藝中心在2009年，經由國際競圖評選出全球知名的荷蘭大都會建築事務所（OMA）及台灣的大元聯合建築師事務所聯手設計，而OMA由曾獲得普立茲克建築獎的雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）、大衛．希艾萊特（David Gianotten）所率領，大元則由知名建築師姚仁喜領軍。

歷經10多年，工程幾度延宕，經北市府重新分項發包，如今終於迎來開幕季，Koolhaas、Gianotten也親自來台分享設計理念。由於先前提到靈感來自「麻辣鴛鴦鍋」，還被網友戲稱是「皮蛋與百頁豆腐」，他們透露，其實嚴格說來，真正的靈感是來自於「跟人的連結」，還有這座城市的開放性、包容性。

兩位建築師提到，14年前來到這裡，感受到士林夜市的活力，還有台北這座城市的開放性、包容各種實驗性，因此當時就不打算打造一座讓人們覺得高不可攀、有距離感的劇場，而是希望像一座大客廳，因此建築本身不會「超過」周圍景觀還，它跟周遭的人文和自然景觀都是「在一起」的，可以互相觀望、融合。

▲▼北藝中心有許多陽台、露台、天台等空間，讓人可以隨時眺望周圍的山景、城市景觀。（圖／記者林育綾攝）

例如有陽台、餐廳露台、天台等空間，讓人可以隨時走出去眺望周圍的山景、城市景觀，像是圓山飯店、山、夜市等。而多達1200片的「雙層曲面玻璃」，也讓劇院裡外的人能夠互相望見，劇場工作者不再只能待在暗不見天日的地方工作，而是能看見自然光、看見戶外光景。

同樣的，外頭的人也能看見在北藝裡面的人；不過從外面看過來，也會因玻璃曲面有些不清楚，兼具透明和隱秘性。加上在早晨、傍晚等時段，室內燈光、戶外日光和曲面玻璃，將交織成不同層次的美感。

▲▼多達1200片的「雙層曲面玻璃」，也讓劇院裡外的人能夠互相望見。（圖／記者林育綾攝）

▲▼北藝中心建築也充分利用天光。（圖／記者林育綾攝）

建築的形體，就是在這樣跟人們的討論過程中逐漸成形，只是後來發現真的跟「鴛鴦麻辣鍋」很像，也認為這樣的聯想跟「在地的連結」更深厚。

在劇院空間的設計上，以「劇場魔術方塊」創意構成，除了標榜每個座位席和舞台等距的「球劇場」；還有彈性大、實驗性強的「藍盒子」中劇場，因舞台為非固定，座位為可拆式，變化度高，提供創作者更大的發揮空間，這個空間跟旁邊的「大劇院」還能合併成容納2300席的「超級大劇場」。

▲▼運用「劇場魔術方塊」的巧思，創造額外的劇場空間。（圖／記者林育綾攝）

▲北藝以「劇場魔術方塊」創意構成，採用「3+1」設計為主軸。（圖／臺北表演藝術中心提供）

大衛．希艾萊特解釋，他們其實沒有增加新的東西，一切也按照規定所希望的藍圖執行，只是運用了新的方式，加上了一些巧思「二合一」，等於創造額外的空間給北藝中心。他們相信，這裡不只是劇場工作者能夠發揮，也適合更多創作者來發想，像一些沈浸式體驗等，探索更多可能。「我們很榮幸設計出一座公共建築，讓文化創作不斷超越界限。」

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