北藝中心限時開賣「迷因滷味」！官方認證哏圖100%實體化還可以吃

▲北藝中心限時開賣「迷因滷味」。（圖／翻攝自Facebook／臺北表演藝術中心 Taipei Performing Arts Center，下同）

記者林育綾／台北報導

台北表演藝術中心外觀討論話題不斷，先前有網友製作「滷味版迷因圖」，將建築變成貢丸、米血糕、百頁豆腐的組合，相似程度連北藝官方臉書都轉發「這個套餐我可以」；而如今迷因圖100%實體化，即日起至4/10限時開賣「北藝3+1招牌滷味」，還能讓消費者自己組合。

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▲北藝中心先前轉發網路迷因圖。

北藝中心日前在臉書轉發網路上的「滷味迷因圖」，引發大批網友朝聖，如今正式與滷味名店売兆（賣灶）合作，從4/8至4/10限時推出「北藝3+1招牌滷味」，快閃店現場將提供限量組數「組好的北藝」販售，而沒買到也可以自己組，讓消費者用滷味「將想像的北藝中心蓋起來」。目前販售時間為今（9）日下午1點至晚上9點，10日下午1點至下午5點。

▲▼北藝中心將迷因圖100%實體化。

事實上，北藝中心的建築來由確實跟食物有關，由國際建築師Rem Koolhaas所領軍的OMA建築事務所、臺灣知名的姚仁喜建築師的大元建築工場共同打造，當時Rem Koolhaas就是透過「麻辣鴛鴦鍋」獲得靈感，以「劇場魔術方塊」創意構成。獨特建築也登上各大國際媒體排行榜，包括CNN「全球最具顛覆性8大建築」、TIME雜誌「世界百大最佳景點」、英國衛報「全球藝文亮點」等。

▲台北表演藝術中心外觀。（圖／記者林敬旻攝）

台北表演藝術中心

試營運：3/15-5/15

地址：台北市士林區劍潭路1號

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