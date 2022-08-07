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台南水道博物館停車場架滿太陽能板　等同1.5座台南公園吸碳量

▲台南山上花園水道花園博物館，在東西側停車場架設太陽能板，解決遊客愛車受日曝之苦，年發電量107.8萬度電約同1.5座台南公園一年減碳量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道花園博物館，在東西側停車場架設太陽能板，解決遊客愛車受日曝之苦，年發電量107.8萬度電約同1.5座台南公園一年減碳量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

配合綠能政策，台南山上花園水道花園博物館利用環境優勢，在東西側停車場架設太陽能板，除解決遊客愛車受日曝之苦，預估年發電量107.8萬度電，足可約255戶家庭一年用電，減少545.011公噸碳排放，約等同於1.5座台南公園一年減碳量，透過內在的綠色意識與外在的綠色行動，傳遞對環境保育及永續發展決心。

文化局長葉澤山指出，水道博物館是國定古蹟建築，從博物館內的日治時期建築就可以看出來，100年就能藉由巧妙經營採光、結構挑高與善用建材特性，來克服能源稀少、環境悶熱等問題，可說是現代環保意識的先驅；開園以來，也積極結合環境自然教育，已經成為融合文化及環境教育的場域。

▲台南山上花園水道花園博物館，在東西側停車場架設太陽能板，解決遊客愛車受日曝之苦，年發電量107.8萬度電約同1.5座台南公園一年減碳量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

葉澤山表示，近年來中央為促進再生能源發展，積極與地方政府合作推動再生能源建置，在市長黃偉哲指示下，文化局透過公開招標，與國內知名的茂鴻電力合作，將原本空曠的停車場，搭建太陽能板，下面則做為停車場，既可服務遊客，收入又能挹注市庫，加上減少能源損耗，一舉數得。

館方表示，山上區因為日照充足，開園之初熱情的陽光，常讓遊客的愛車變成「烤爐」迭遭抱怨，自從架設太陽能板以後，解決了日曬問題，頗受好評；為了提供更多樣服務，預計未來還會架設電動車充電座，讓綠色環保行動更加全面。

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