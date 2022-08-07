快訊／蔣萬安提內湖塞車4解方！「一上任馬上推動」





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安提出內湖交通解方。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對內湖交通問題，國民黨台北市長參選人蔣萬安今（7）日提出4個解方，強調交通問題一直都是內湖民眾心中的痛，他從交通管理「時間、空間、運具」分散的角度，提出4個解決方案，一上任就要馬上推動，務實的解決交通問題。

蔣萬安指出，第一為「時間方面」：一旦上任，任期內會推動東環段動工、民汐線核定後2年內動工。第二為空間方面：串接南軟、內科、北士科的科技產業，有效推動區域產業發展聚落，用以分散內科園區交通壓力。



第三則為運具方面：推動智慧運輸，全面優化、提升公眾運輸服務，讓民眾願意優先選擇搭乘大眾交通運輸工具；盤點需求並增加捷運班次、大幅增加內科通勤專車路線與班次，以及新闢全座位式（無站位）快速直捷公車服務，並提供班次與座位預約服務，藉此減少民眾的轉乘次數與通勤時間等。最後是持續提升現有聯外道路服務水準，同時尋求新闢聯外道路的可能性。



蔣萬安強調，執政不該是漫天開價、隨意承諾，4年前「內湖交通沒救」這句話已經傷了內湖人的心，不能再用口號，欺騙內湖民眾感情。他不會期待一個策略就能解決所有的問題，一旦上任，將秉持交通管理與建設並重，更要加強跟民眾溝通、多管齊下，務實解決內湖交通問題。