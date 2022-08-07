陸禁我國農產！農委會明推「愛台灣方案」：剝文旦吃石斑送農遊券

▲農委會明將召開「剝文旦吃石斑 中秋團圓愛台灣」記者會。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

大陸接連禁了我國多項農產品，農委會明天將召開「剝文旦吃石斑 中秋團圓愛台灣」記者會，推出「六吃興旺」農漁產促銷優惠方案，9月30日前在相關平台購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛滿600元就有機會抽200元農遊券。

大陸3日宣布暫停我國柑橘類水果、冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚輸入，農委會表示，近三年我國文旦柚平均產量72,203公噸，其他柑橘類426,620公噸，在大陸片面宣布片面暫停柑橘類水果，推估我國文旦受影響約5,000公噸，其他柑橘，如椪柑、茂谷柑、檸檬、葡萄柚等品項，推估受影響約3,000公噸，合計8,000公噸。

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農委會指出，已立即研擬相關因應措施，包括透過農良直賣所、全國各地農會超市、連鎖通路業者、產地縣市政府行銷等內銷通路，目標3,000公噸；多元加工目標3,500公噸；強化海外市場拓銷1,500公噸，將針對不同國家給予每公斤8至20元拓銷獎勵，及辦理海外廣宣與拓銷活動，拓展海外市場。另外，農委會推估白帶魚、竹筴魚受影響4,500-5,500公噸，一樣將加強內銷、多元加工利用及凍儲和海外市場。

再一個月就是中秋，農委會為鼓勵民眾中秋烤肉採買食材，多選擇當季營養又美味的農漁產，同時以行動支持國內農漁民，明天將召開記者會宣布推出「六吃興旺」農漁產促銷優惠方案，自8月8日至9月30日，民眾凡於農遊券活動合作業者及四大農委會合作平台購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等六項農漁產品，單筆消費600元(含)以上，就有機會抽200元農遊券，於全台超過3,500家農遊券合作業者皆可消費折抵。