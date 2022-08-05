突收網購通知「台灣全部停發」　他PO訊息：一律銷毀！真相曝光

▲對岸客服突告知，「台灣全都停發！」（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

關務署昨（4）日強調，並無接到大陸電商遭到中國大陸海關卡關的消息。結果有男網友哀號，才下單網購，大陸客服卻突然告知「台灣全都停發！」消息曝光後，網友炸鍋回應「我剛才收到實名認證的簡訊，包裹快到了」、「我的已經在海上了！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》表示，在京東線上購物，怎料今日下午3點多時，收到客服通知「台灣暫時發不了，親」的消息。原PO追問原因，客服只簡短回覆，「台灣全都停發！」

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對此，原PO崩潰直呼，本來客服說有寄運，殊不知下單後，就回覆說暫時不能發，且這並非集運包裹。

底下網友熱議，「這是制裁臺灣經濟嗎？這是制裁中國經濟吧」、「有這事？我蝦皮跟淘寶的東西都過來了」、「有嗎？集運都說正常，新聞也說正常」、「他不想賣你」、「我剛才收到實名認證的簡訊，包裹快到了」、「我的已經在海上了」、「是那個賣家問題吧，我的都已經出清關了」、「什麼東西，目前有些食品跟電池，的確無法發到台灣，可以找找私人貨運」。

有內行回應，「我在桃機上班，沒這回事啦」、「有聽到小道消息，說大陸海關檢查力道加大」。此外，有網友貼出一則簡體字訊息，上頭指稱「凡是出口物品，帶有『中華民國、ROC或單獨台灣字樣』，一律查扣銷毀，並追究責任」，不過該消息是真是假，仍有待查證。

不過《ETtoday新聞雲》記者實際致電給知名快遞公司，問及是否有卡關的狀況，客服回應目前仍正常運送，並沒些接到相關的消息。

本站報導，關務署昨日表示，有關媒體報導買大陸電商物品恐遭中國大陸海關卡關一事，經電詢承攬、報關相關公協會，尚無接獲會員業者反映相關情事；另電詢承攬兩岸快遞遞送之國際大型快遞公司，亦表示尚無接獲其中國大陸之營運機構通知相關情事。

▼網友自曝收到訊息，指稱包裹若有台灣字樣，就會被銷毀。（圖／翻攝爆怨公社）

