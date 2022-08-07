共軍演習之際　福建近千年歷史「萬安橋」遭大火焚毀

▲福建屏南萬安橋遭大火焚毀。（圖／翻攝封面新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸現存最長的木拱廊橋，擁有900多年歷史的福建屏南萬安橋6日晚間被大火燒毀，由於解放軍正在台灣周邊進行大規模軍演，這場大火發生的原因也備受關注。

根據大陸媒體報導，6日晚間10時左右，警方接獲報案，指屏南縣長橋鎮萬安橋失火。獲報後，當地政府很快組織救援力量趕至現場，在一小時內將大火撲滅，雖沒有人員傷亡，但橋體不幸已燒毀崩塌。

對於大火原因，當地政府表示，將對火災情況進行評估，全力做好修繕等後續工作。

資料指出，屏南萬安橋全長98.2公尺、寬4.7公尺、舟形墩，不等跨，最短拱跨為10.6米，最長拱跨為15.2米。橋東端有10級石階，橋西端有36級石階，橋屋內簷下有13幅楹聯；橋西北建有重簷橋亭。穿斗式樑架飛簷走梭，頂蓋雙披青瓦，工藝堪稱巧奪天工，氣勢雄偉，古樸端莊。

據記載，該橋始建於宋朝，距今已有900多年曆史，在中國古代橋樑建築科學技術史上具有重要價值。清康熙四十七年遭火焚，乾隆七年（1742年）重建，後歷代都有修葺。1990年10月9日批為縣級文物保護單位，1991年3月批為省級文物保護單位，2006年5月25日作為「閩東北廊橋」之一公布為第六批國家重點文物保護單位。