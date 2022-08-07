經典再現！明華園花蓮演出高朋滿座　重温早年廟口看戲場景

▲《鴨母王》描繪台灣多元族群的大時代縮影、傳遞市井小民渴望安定生活的企盼。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2022花蓮傳統藝術巡演【經典再現 】」活動，5日晚間於花蓮北埔火車站廣場前登場，現場吸引逾750位鄉親同賞，縣長徐榛蔚偕立委傅崐萁到場支持，多位民意代表及新城鄉長何禮臺等人也蒞臨現場觀賞，許多長輩帶著孫子來看戲，重溫早年廟口看戲的熱鬧場景，場面十分溫馨。

「硬底子、軟實力、真功夫都在明華園！」徐榛蔚致詞表示，很高興再次邀請到明華園來花蓮演出，鑒於花蓮南北狹長的地理環境，因交通不便導致南區藝術資源較缺乏，為了縮短城鄉差距，增加藝文欣賞人口，以邀請表演團隊到鄉鎮，透過下鄉巡演，平衡城鄉藝術資源差距及推廣藝術人文教育，讓花蓮鄉親不必舟車勞頓北上看戲，即能觀賞國際級的演出。

▲▼無敵小生孫翠鳳飾演朱一貴，人稱鴨母王的朱一貴是曾在台灣起義抗清的傳奇人物。

明華園總團當日演出戲碼為【鴨母王】，人稱鴨母王的朱一貴是曾在台灣起義對抗滿清的傳奇人物，明華園總團藉由《鴨母王》為引，描繪台灣多元族群的大時代縮影、傳遞市井小民渴望安定生活的企盼。本劇由無敵小生孫翠鳳飾演朱一貴，而他生命中最重要的三位女性：留英歸國的前衛女子王繡樓由孫翠鳳的大女兒陳昭婷主演、妹妹朱玉妹由新生代的黃筱媛擔綱、溫婉的客家寡婦李詩軒由晨翎飾演，三位都是明華園總團唱作俱佳的美聲小旦。新生代生角李郁真則演出閩浙總督覺羅滿保、武丑兼修的陳子豪飾演臺灣知府王珍、還有朱一貴的拜把兄弟、最後卻反目成仇的客家莊莊主則由帥氣小生吳米娜演出。

為展現戲中族群融合特色，《鴨母王》用到國.台.客.英四種語言、四聲道唱歌仔戲，曲調上則以歌仔戲為基調，摻雜客家歌謠、京腔流水、西洋音樂等，展現豐富多元的音樂性。《鴨母王》有歡樂、有淚水、有貼近時代脈動的思維，激發人們對台灣這塊土地有更深刻的感觸和省思，是一部難得的精彩劇作。

▲縣長徐榛蔚、立委傅崐萁與貴賓同劇組人員合照。

接下來8月21日、9月24日、9月25日分別在吉安鄉、玉里鎮、光復鄉接力演出，詳細活動資訊請上花蓮縣文化局官網查詢。