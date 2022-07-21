騎士搶進待轉格慘遭追尾畫面曝　20年最經典法拉利也毀容了

記者邱中岳／台北報導

北市中山區17日清晨6時許，在市民大道4段與復興南路口，1台法拉利經典跑車F355，在直線起步時與1台機車發生碰撞，警方事後到場，發現機車騎士全身多處挫傷，法拉利則是車頭幾乎全毀，監視器拍下機車騎士疑似變燈時加速切入待轉格，直接被法拉利撞飛。

警方調查，35歲的杜姓機車騎士，17日清晨6時許，騎車行經中山區市民大道4段與復興南路口，但因號誌變化時，搶快切到橫向車道的待轉格準備左轉，卻與45歲的黃姓男子駕駛的法拉利經典跑車F355發生碰撞，機車當場被撞飛，騎士也重摔倒地。

▲騎士搶快切待轉格，與法拉利20年經典名車F355發生碰撞。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報到場，發現杜姓騎士身上多處擦挫傷，立刻將人送往醫院並對2人進行酒測，酒測值均為0，目前警方也調閱監視器，釐清相關肇事責任，而黃姓男子所駕駛的法拉利F355，堪稱「法拉利經典車款」，被譽為幾十年來最優秀的跑車。

▲騎士與法拉利20年經典名車F355發生碰撞，騎士重摔倒地，法拉利則是車頭全毀。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，發生事故的法拉利F355，與機車發生碰撞車頭幾乎全毀，但一眼被路過民眾認出，就是法拉利中的經典車款，在1990年代幾乎成為最優秀的跑車，目前每台中古價格約落在350萬至500萬之間，依照不同規格配備，也會有不同的售價。

▲機車騎士與法拉利碰撞，有民眾路過赫見，竟是法拉利20年經典老車F355。（圖／記者邱中岳翻攝）

法拉利F355系列車款，在1994年至1999年陸續生產，擁有3.5升V8自然進氣，每汽缸5氣門的發動引擎，最大馬力達到380匹，最大扭力則來到37公斤米，擁有6速自手排的變速箱，0至100加速只要4.7秒，最高極速可以達到每小時295公里。

1名曾經擁有法拉利F355跑車的車主表示，當年買這台車，原因絕對只有一個就是「帥」，是許多玩家必敗的收藏品，很多玩家現在都還會在車庫擺上這台法拉利經典跑車。

▲▼資深超跑玩家表示，當年買法拉利F355，不為別的，只有一個字「帥」。（圖／網友提供）非發生車禍車輛

該名車主指出，在2001年左右花4百萬入手，開了2年多賣了3百多萬，現在因為市場缺車潮，新車漲價之下，連中古車價格也跟著飆漲，像這款法拉利經典跑車F355，每台也開價5百至6百萬元。