快訊／雨區擴大！7縣市大雨特報　5區劇烈雨勢轟炸防淹水

▲今下午部分縣市出現大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

太平洋高壓勢力增強，各地大多晴或多雲，不過西半部山區或近山區仍雷陣雨機會，氣象局今(8/6)下午4時針對7縣市發布大雨特報，另針對臺南市、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、高雄市等5縣市發布大雷雨訊息，提醒慎防劇烈降雨和淹水。

氣象局下午16時25分發布針對7縣市發布大雨特報，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今日嘉義至高雄地區及臺中、南投、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

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▲大雨特報。（圖／氣象局）

大雨：臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市

另外氣象局下午16時38分發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。警戒區域包括臺南市、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、高雄市。

▲▼氣象局發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

大雷雨即時訊息示警區域

嘉義市 東區、西區

嘉義縣 水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉

臺南市 白河區、後壁區、東山區

高雄市 旗山區、美濃區、六龜區、杉林區

屏東縣 長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、三地門鄉