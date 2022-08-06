「新男友165cm」比自己矮　閨蜜狂搖頭：凸顯妳沒行情！網戰翻

▲非當事人。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「和矮男交往壓力大！」一名女網友透露，男友比自己矮4公分，但她一點都不介意，殊不知閨蜜卻嫌棄，主張男生比女生矮的話，只會凸顯女生沒行情。一席話讓原PO難以認同，她直呼，「（男友）很懂我的心，對我很好就好了呀！」文章曝光後，網友則神回一句「會偷吃就會偷吃，你看乙武洋匡！」

一名女網友在Dcard上，以「和矮男交往壓力大」為標題哀號，身高169公分的她，最近交了新任男友，怎料閨蜜們一聽到男生只有165公分就搖頭。

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閨蜜認為，「選（身高）矮的當男友，會凸顯自己沒行情。」一席話讓原PO難以接受，「我就覺得他很聰明，很善良，很懂我的心，對我很好就好了呀！」

對此，原PO認真拋問，「為何要用身高來判斷男人的價值呢？」若男人反過來，用胸部要C以上當標準，她也會感受不佳，「若選矮的，恰恰證明不是看外在的女生，更能凸顯我的內在不是嗎？」

文章引發討論，「你跟朋友的價值觀都怪怪的，交男友本來就不是為了讓自己看起來有行情」、「要不要先考慮斷掉你這些不太尊重人的朋友？然後渣男不分帥醜、有錢沒錢高矮胖瘦喔」、「你忘記乙武洋匡嗎」、「看完文章，166公分的我，不知道該哭還是該笑」、「認真的說，渣男的定義真的不是只有帥高」。

▼網友刷新三觀。（圖／翻攝Dcard）