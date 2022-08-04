公務員男友「只願出6百房錢」　約會開銷全裝傻！她：該怎溝通？

▲你和另一半是AA制嗎？（示意圖／達志影像）

記者李芷萱／綜合報導

情侶之間的花費是要一方全部付款，還是採AA制，一直是很多人討論的話題。有網友日前透露，妹妹和一名公務員交往一年半，起初是AA制，但近來男方仍只願意付6百元的「開房費」，吃飯或其他開銷全部都是女方負擔，有時可能高達3千元，讓妹妹感到不開心，「各位覺得該如何溝通呢？」

原PO在《匿名公社》指出，妹妹今年41歲，交往對象是一名46歲的公務員，交往初期男方付房錢，妹妹就主動付餐費，若不合也不相欠，只是穩定交往一年多後，男方依然只付5、6百的房錢，兩人的餐費最高有可能到2、3千元，看電影等其他支出男方也沒有付過，雖然男方人品不錯，妹妹也沒有經濟壓力，但長期這種模式讓妹妹越來越不開心，不知道該如何開口溝通這樣的問題。

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▲原PO表示妹妹心中有些不平衡。（示意圖／達志影像）

原PO後續還補充，妹妹說男方平常都只帶1千元出門，沒看過對方有使用皮夾，也曾問過如果錢不夠用怎麼辦，男方則說車上有提款卡可以用。原PO表示，妹妹知道男方生活很節儉，原先也認為這是一個優點，但時間一長還是會感到不舒服。

貼文一出也引發網友熱議，「只付房費...那男的意圖很明顯了」、「以後妹妹搶著付開房費，讓男的付飯錢阿」、「兩個都40超過了就直說，不說就挑一間有泳池的汽旅，去600多的是怎樣」，也有人認為，妹妹可以下次假裝忘記帶錢包、讓男方全程出錢，如果男方還討後續費用，那可以果斷分手。