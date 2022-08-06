怒批「蘇貞昌拖延淡北道路興建」　藍議員轟：當選舉支票

▲陳偉杰批蘇貞昌， 故意拖延淡北道路興建。（圖／陳偉杰提供）

記者崔至雲／新北報導

行政院長蘇貞昌今日前往淡水視察淡北道路工程規劃，新北市議員陳偉杰批評，蘇致詞中還不忘做球給林佳龍，感謝他在交通部長任內的交通規劃。陳偉杰認為，民進黨政府刻意拖延興建淡北道路，就為了在選前將其作為選舉支票，卻讓淡水民眾苦苦等待，這樣有道理嗎？



陳偉杰指出，淡北道路二階環評在2020年1月就已通過，兩年前就該核定興建的項目，卻因民進黨政府的刻意拖延，時至今日才宣布核定。陳偉杰說，民進黨政府將淡北道路進行政治操作，恐怕會在其新北市長提名後才核定，作為民進黨的選舉支票，如今果不其然一語中的。



陳偉杰強調，民進黨將重大建設全都作為選舉操作，尤其是在新北市。新北市有東西兩大交通建設，東有基隆捷運與捷運汐東線，西有淡北道路。從八年前林右昌競選市長時所開的基隆捷運支票，到連任時改開基隆輕軌支票，如今又將面臨選舉，卻又改回興建基隆捷運，而且還預計明年底才會動工，並且捷運汐東線目前更尚未核定。這擺明就是想看年底基隆市長的選舉結果再來評估，亦或是在2024年總統大選前才動工剪綵，作為選舉操作來大書特書、收割政績。



陳偉杰表示，如今民進黨政府故技重施，同樣操作也用在淡北道路上，在選前才宣布核定，拿來當作民進黨的選舉支票。但憂心的是民進黨的跳票紀錄，眼看基隆捷運的一再反覆，很難相信在民進黨的政治操作下，即使淡北道路已核定，難保何時才會動工。一旦年底林佳龍未選上市長，就更不知是否會因民進黨的「技術性干擾」而繼續拖延。



陳偉杰再次預言，倘若年底新北、基隆市長選舉民進黨全部鎩羽，淡北道路、基隆捷運與汐東線恐怕又會遭「技術性干擾」，因為2024又將面臨總統大選，屆時民進黨還得再開支票。如果運氣好，這兩大工程會在總統大選前進行動工典禮，被民進黨政府拿來剪綵做政績，大肆宣傳一番。若是運氣不好，新北東西兩大交通建設將依舊會持續拖延，尤其是淡北道路。



陳偉杰表示，如侯友宜所言，新北市民很顯然就是被民進黨政府當成了二等公民來對待。但淡北道路是解決淡水交通問題的重要解方，也是淡水民眾殷殷期盼多年的重大建設，而蘇貞昌是台北縣的老縣長，應更能體會淡水民眾的需要才對。陳偉杰呼籲，煩請民進黨政府少點私心多點佛心，別再政治操作了，請盡速規劃動工，讓淡水民眾得償所望。

