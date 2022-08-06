　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

怒批「蘇貞昌拖延淡北道路興建」　藍議員轟：當選舉支票

▲▼ 。（圖／陳偉杰提供）

▲陳偉杰批蘇貞昌， 故意拖延淡北道路興建。（圖／陳偉杰提供）

記者崔至雲／新北報導

行政院長蘇貞昌今日前往淡水視察淡北道路工程規劃，新北市議員陳偉杰批評，蘇致詞中還不忘做球給林佳龍，感謝他在交通部長任內的交通規劃。陳偉杰認為，民進黨政府刻意拖延興建淡北道路，就為了在選前將其作為選舉支票，卻讓淡水民眾苦苦等待，這樣有道理嗎？

陳偉杰指出，淡北道路二階環評在2020年1月就已通過，兩年前就該核定興建的項目，卻因民進黨政府的刻意拖延，時至今日才宣布核定。陳偉杰說，民進黨政府將淡北道路進行政治操作，恐怕會在其新北市長提名後才核定，作為民進黨的選舉支票，如今果不其然一語中的。

陳偉杰強調，民進黨將重大建設全都作為選舉操作，尤其是在新北市。新北市有東西兩大交通建設，東有基隆捷運與捷運汐東線，西有淡北道路。從八年前林右昌競選市長時所開的基隆捷運支票，到連任時改開基隆輕軌支票，如今又將面臨選舉，卻又改回興建基隆捷運，而且還預計明年底才會動工，並且捷運汐東線目前更尚未核定。這擺明就是想看年底基隆市長的選舉結果再來評估，亦或是在2024年總統大選前才動工剪綵，作為選舉操作來大書特書、收割政績。

陳偉杰表示，如今民進黨政府故技重施，同樣操作也用在淡北道路上，在選前才宣布核定，拿來當作民進黨的選舉支票。但憂心的是民進黨的跳票紀錄，眼看基隆捷運的一再反覆，很難相信在民進黨的政治操作下，即使淡北道路已核定，難保何時才會動工。一旦年底林佳龍未選上市長，就更不知是否會因民進黨的「技術性干擾」而繼續拖延。

陳偉杰再次預言，倘若年底新北、基隆市長選舉民進黨全部鎩羽，淡北道路、基隆捷運與汐東線恐怕又會遭「技術性干擾」，因為2024又將面臨總統大選，屆時民進黨還得再開支票。如果運氣好，這兩大工程會在總統大選前進行動工典禮，被民進黨政府拿來剪綵做政績，大肆宣傳一番。若是運氣不好，新北東西兩大交通建設將依舊會持續拖延，尤其是淡北道路。

陳偉杰表示，如侯友宜所言，新北市民很顯然就是被民進黨政府當成了二等公民來對待。但淡北道路是解決淡水交通問題的重要解方，也是淡水民眾殷殷期盼多年的重大建設，而蘇貞昌是台北縣的老縣長，應更能體會淡水民眾的需要才對。陳偉杰呼籲，煩請民進黨政府少點私心多點佛心，別再政治操作了，請盡速規劃動工，讓淡水民眾得償所望。
 

►用「玫瑰粉紅泡泡」養出水煮蛋肌！自然美BIO UP賦活精萃驚爆2.5折

ET快訊
快訊／本土19753！　各縣市分布曝
快訊／今增51死！　本土+19753
軍艦逼近花蓮海岸線真相曝！　「船長看照片笑了」
軍演害網購停止發貨來台？　海關回應了
炎亞綸「早餐文」遭出征切割　首露面吐心聲
快訊／銀赫突喪父　SJ全體哀悼「取消馬尼拉開唱」
曹興誠遭切割　聯電「簡體字聲明」曝！
孫安佐PO舉槍照！　大動作預告「今晚6點公開所有事」
8女模拍MV「遭17惡煞性侵」！　居民攻陷兇嫌大本營
曹興誠列台獨分子遭切割？　聯電回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「不投民進黨不會槍斃你」　他提2點「國人快清醒」：戰爭不分藍綠白

LIVE／民眾黨迎3周年黨慶　選舉年誓師拚好成績

怒批「蘇貞昌拖延淡北道路興建」　藍議員轟：當選舉支票

國民黨嘉義誓師大會　朱立倫、翁重鈞全力拉抬王育敏

沈慧虹逼問高虹安　認同柯文哲「左右逢源還是兩岸一家親」？

黃珊珊挺蔡英文「對話取代對抗」　每天文攻武嚇怎拉近兩岸感情？

黃珊珊轟陳時中　疫苗都買不好「不信內湖交通能弄好」

共軍圍台實彈軍演！洪秀柱見政府「直接躺平」　怒批：荒謬至極

中共恐長期圍台軍演？　馬文君轟裴洛西：害台灣失去海峽中線

蘇貞昌連2天到新北疑幫林佳龍站台　侯友宜：我不在乎選舉問題

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

7歲哥帶6歲妹凌晨街頭擺攤！　雨中叫賣飾品...真相藏洋蔥

神搭訕！阿金鎖定目標「翻滾碰瓷」　坐正妹身旁討摸...網：爸爸教的？

雨天限定「輕功階上飄」　最快速下樓梯懶人法XD

「不投民進黨不會槍斃你」　他提2點「國人快清醒」：戰爭不分藍綠白

LIVE／民眾黨迎3周年黨慶　選舉年誓師拚好成績

怒批「蘇貞昌拖延淡北道路興建」　藍議員轟：當選舉支票

國民黨嘉義誓師大會　朱立倫、翁重鈞全力拉抬王育敏

沈慧虹逼問高虹安　認同柯文哲「左右逢源還是兩岸一家親」？

黃珊珊挺蔡英文「對話取代對抗」　每天文攻武嚇怎拉近兩岸感情？

黃珊珊轟陳時中　疫苗都買不好「不信內湖交通能弄好」

共軍圍台實彈軍演！洪秀柱見政府「直接躺平」　怒批：荒謬至極

中共恐長期圍台軍演？　馬文君轟裴洛西：害台灣失去海峽中線

蘇貞昌連2天到新北疑幫林佳龍站台　侯友宜：我不在乎選舉問題

MIS-C增3例！11歲男童「打過2劑疫苗」　確診半個月後全身紅疹、嘔吐

象獅台南先發投手出爐　廖乙忠對決古林睿煬

快訊／本土+19753！各縣市分布曝光　新北市破三千例最多

快訊／今增51死！本土+19753、境外+212

軍艦逼近花蓮海岸線？　賞鯨業者「揭真相」：船長看到照片都笑了

南部情侶約會景點放閃一整天！同坐11樓高鞦韆、愛心鎖牆緊鎖感情

烏日芭比Q凶宅二拍底價1593萬　「不夠便宜」流標

洗腎診所傳大火！女護理師堅持「照護到最後」　留守原地犧牲性命

「不投民進黨不會槍斃你」　他提2點「國人快清醒」：戰爭不分藍綠白

陸學者稱近期反制不算經濟制裁　暗示ECFA可能「失去繼續的意義」

驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護下秒刀抵脖「來回猛割」

政治熱門新聞

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

快訊／中科院副院長歐陽力行猝逝恆春旅館

快訊／多批共機軍艦越台海　國防部：模擬「對台實施攻擊」

共軍圍台演習第二天　蔡英文：台灣絕不退縮

不擊落東風飛彈原因曝　施孝瑋：花上億攔截不划算

共軍圍台軍演　學者：未來對台政策只剩硬的那條腿

王浩宇：柯志恩被列「台獨頑固份子」

疑釀火燒山！東引「夜間火砲射擊」最新畫面曝

無人機深夜侵擾金門！　金防部回應了

快訊／不忍了！曝簡訊「打臉」黃珊珊　陳時中：攻擊要本於事實

陸方嚴審「中國台灣」產地標示

共軍飛彈穿台情資不公布　傳「政界信賴官員」決定的

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

「政治人物竟操弄為何不發射愛國者」　他：明知中共恫嚇還怪軍方

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌連2天到新北疑幫林佳龍站台　侯友宜：我不在乎選舉問題

蘇貞昌連2天到新北疑幫林佳龍站台　侯友宜：我不在乎選舉問題

行政院長蘇貞昌一連2天與新北市長侯友宜同場視察新北交通建設，被外界解讀是在幫民進黨新北市長參選人林佳龍宣傳、站台。侯友宜表示，其實他不在乎選舉問題，最在乎的是市民朋友最關心的汐東線，建設只要快、速度、而且能夠周全，把它做好，這是最深的期待。

中共軍演強打資訊戰　蘇貞昌：要小心「外國惡勢力的騙」

中共軍演強打資訊戰　蘇貞昌：要小心「外國惡勢力的騙」

蘇貞昌看汐東捷運大讚林佳龍　侯友宜：居民苦等20年！中央快核定

蘇貞昌看汐東捷運大讚林佳龍　侯友宜：居民苦等20年！中央快核定

曹興誠豪捐30億助國防　行政院：深表感謝

曹興誠豪捐30億助國防　行政院：深表感謝

快訊／數位發展部8月27日掛牌成立　唐鳳任首位部長

快訊／數位發展部8月27日掛牌成立　唐鳳任首位部長

關鍵字：

蘇貞昌淡北道路

讀者迴響

熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

快訊／大咖女星驚傳火燒車「嚴重燒傷命危」！

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

女星淚崩忍痛「幫老公簽病危通知書」！

共軍釋出新影片　飛行員俯瞰台灣中央山脈

共軍艦逼近花蓮海岸線！已可看見和平電廠

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

快訊／中科院副院長歐陽力行猝逝恆春旅館

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

三寶闖紅燈車禍　炸成火球6死8傷

飯店浴室「牆上裝鐵環」好謎！用途曝光

超多人被騙去柬埔寨！台商：只能到這求救

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

《乘風破浪》王心凌真奪冠！成團10人名單出爐

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆

更多

最夯影音

更多
租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞
孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面