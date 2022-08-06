駐義代表登最大媒體談台海危機　「世界不挺台中國會得寸進尺」

▲駐義大利代表李新穎登上當地最大媒體專訪，談近期的台海危機。（圖／駐義大利代表處提供）



記者陶本和／台北報導

近期中共在台海周邊實施實彈軍演，掀起第四次台海危機，備受世界各國關注，我駐義大利代表李新穎近日以流利的「全義大利文」，接受義大利第一大新聞台SKY TG24專訪時談論台海情勢。李新穎認為，如果全世界不支持台灣，中國會得寸進尺，相信對全世界和平會有相當大的危害。

針對近期第四次台海危機，義大利最大的民營電視台SKY TG 24新聞台（隸屬於英國SKY NEWS集團），於晚間七點半的新聞黃金時段，用了整整20分鐘視訊專訪台灣駐義大利代表李新穎。

李新穎表示，義大利最近這幾年，尤其從去年至今，就非常關切台海局勢，因為義大利是歐盟重要國家，對於亞洲特別是中國很關心，因為認為中國是很大市場，認為中國在改革，重視他們在亞洲的重要性，但在他們強大之後，反而對全球造成威脅。

李新穎指出，中國的戰狼外交、國際秩序的不遵守，還有疫情發生之後，全世界更是對中國抱持懷疑態度。他認為，這次台海危機對於各國而言，勢必要持續關注跟要求改善的，如果全世界不支持台灣，中國會得寸進尺，相信對全世界和平會有相當大的危害。

此外，我國駐義大利代表處臉書粉絲專頁6日也釋出李新穎接受SKY TG 24新聞台專訪的畫面，並表示這是粉專小編在義大利新聞中，看到播報台灣最久時間，國旗飛最多次的時刻。

▼駐義大利代表李新穎登上當地最大媒體專訪，談近期的台海危機。（圖／駐義大利代表處提供）

