民眾搶翻！台中萬件名牌NG包特賣...最低僅1折　大魯閣推88節優惠

▲日曜天地舉辦萬件名牌NG包最低殺1折活動，首日湧入近600人搶購。（圖／業者提供）



記者游瓊華／台中報導

過去一年物價狂漲，Chanel、LV、Gucci等精品名牌包漲幅最高達66%。台中日曜天地OUTLET今起至29日，推出一年一度NG名牌包搶購會，萬件名牌包下殺1折起，昨（5）日首日湧入600人搶購。大魯閣新時代則推出父親節促銷活動，按摩椅最低下殺75折起，全館滿3000元送200元活動。

▲日曜天地預估業績可比去年成長3倍。（圖／記者游瓊華攝）



日曜天地透露，去年檔期開打時，碰巧是疫情最嚴重時，今年消費力道回溫，估算業績可比去年翻倍，也強調NG包部分有輕微摺痕或壓痕，但不影響包包品質，此外，因應線上購物成為購物風潮，日曜天地今年也首度開啟線上購物方式，消費者不必到場也能買包。

▲大魯閣新時代購物中心則推出父親節活動，按摩椅最低75折起。（圖／業者提供）



位在後火車站的大魯閣新時代則推出父親節促銷活動，按摩椅品牌tokuyo推出展售會，展場按摩椅、健康器材最低75折起，搭配全館滿3000元送200元，會員滿額最高加送1800元超高回饋。

大魯閣新時代也同步舉辦「超愛玩!美拍人氣王選拔賽」，邀請敢秀、愛拍照且年滿18歲以上的青少年至館內滑輪場、籃球場、打擊場、保齡球館拍下獨具風格的美照，並上傳至個人IG或Facebook報名參賽，即可抽FUJI拍立得相機+3000元美食餐券，最佳人氣冠軍照片，更可獨得1萬元Nike提貨券等多項大獎。

▲日曜天地年度大檔期，萬件名牌NG包登場最低殺1折，即日起到8月29日為止。（圖／記者游瓊華攝）