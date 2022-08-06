22歲成「車手頭」每次分紅僅5百...還要砸錢變裝　警嘆：真不划算

記者邱中岳／台北報導

北市少年隊接獲線報，1名男子平日遊手好閒，竟當起詐騙集團車手頭，將旗下6名車手所提領的詐款集合後上繳給詐騙集團，每次提領分紅僅5百元，但卻費盡巧思「變裝」，甚至還在超商買換戴隱形眼鏡，但最後仍被警方通知到案，警方更一舉逮捕7人，也將持續追查幕後藏鏡人。

警方調查，22歲的王姓男子，因平時遊手好閒，竟然透過網路求職當上詐騙集團車手，最後還被幕後主使者任命為「車手頭」，負責將旗下6名車手所提領的詐騙款項收齊後，再交給上游的詐騙集團。

▲王姓車手在超商提領款項後，還跑到廁所變裝。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在日前鎖定王姓嫌犯等7人，並在7月中旬開始逐一通知到案說明，6名車手中最年長的28歲，最年輕的僅17歲，王嫌到案也坦承犯行，警方訊後依照竊盜、《洗錢防制法》等罪嫌移送地檢署偵辦。

警方清查，該集團先以貸款、家庭代工及兼職名義，騙取求職民眾金融卡等帳戶資料後，再以知名網路購物平台購物名義，聲稱民眾因操作錯誤而導致設定分期重複扣款的詐騙手法，誘使其前往ATM操作匯款受騙。

▲王姓車手等人供稱，每次當車手提領詐騙款項，僅分得5百元，但卻大動作花費用變裝。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方初步估計，王嫌等人利用10多個人頭帳戶匯詐騙款項，被害人多達23人，詐騙金額總計超過新台幣250萬，警方發現，王嫌等人在盜領款項後，還會在超商變裝躲避警方追緝。

王嫌等人會在超商廁所換衣服，甚至購買隱形眼鏡當場更換，但王嫌等人供稱每次提領詐騙款項僅分得5百元酬勞，卻還要大費周章花費用變裝，警方也笑稱「這樣不划算」。