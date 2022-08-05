劉建國因應中國禁止台灣農產品　邀陳吉仲到雲林跟農漁民當面座談

▲針對中國禁止台灣農產品，立委劉建國邀請農委會主委陳吉仲到雲林座談。（圖／劉建國辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

針對中國多次禁止台灣農產品輸入，此次美國眾議院議長裴洛西訪台，更是直接禁止台灣100項食品與台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚等農產品輸入。對此，民進黨立委劉建國5日邀請農委會主委陳吉仲以及食藥署副署長林金富到雲林，與農漁民及業者座談，讓農漁民及業者了解政府相關配套措施。

陳吉仲表示，此次針對中國以產品註冊問題，禁台灣輸中產品以及我們水產品，這方面農委會會全力的來協助完成註冊，另外針對8月3日所有柑橘類以及白帶魚、竹筴魚等無法輸入到中國一事，柑橘類在雲林有很多，包括8月開始採收的斗六及古坑文旦以及後續還有柳丁、茂谷柑等，因此這議題跟雲林的業者息息相關。

陳吉仲說，感謝劉建國的邀請到雲林，就是要把產銷調節的措施，以及如何幫助業者完成輸中註冊的議題說明清楚，對整個農漁業更正面，讓農漁民朋友更有保障。

陳吉仲指出，目前文旦有將近5000公噸文旦無法賣到中國，但預計會有1千公噸可以協助到中國以外的市場，剩餘的4千公噸將啟動國內產銷調節措施，包括所有內銷以及文旦加工，例如大顆不甜的文旦，可以加工做精油、環保清潔劑，另外還有企業訂購以及通路行銷等來協助。

陳吉仲強調，不只文旦，柑橘類總共有46萬公噸，一年出口才1萬3000公噸，到中國才8000公噸才到中國市場，佔不到百分之三過，同時去四年來文旦價格都維持在很好的水準，且大部分柑橘類都是做內銷，農委會會全力透過各式冷鏈、加工、外銷內銷等確保農民權益。

劉建國表示，如同陳吉仲所講的，此次有牽涉到註冊，還有輸出到中國的稻米、蜂蜜、茶葉以及柑橘類，因為跟農民相關，因此才將主委及食藥署邀請過來，希望中央部門可以積極來協助、主動出席。

劉建國指出，依據媒體報導，雲林佔此次封鎖名單45家之多，但實際上主動出擊了解後，應該不是這個數字，但哪怕是一家、哪怕是兩家，行政院的單位都會來積極做因應，就如同今日主委親自到雲林聆聽廠家們遇到的困難，看如何協助可將損害降到最低，而陳吉仲所提到的，柑橘類、文旦這些，他也特別拜託，可以把過去協助的量能再拉高，讓農民在收成的過程中可以得到穩定的價格。

針對此次事件，劉建國表示，不管是誰來，反正中國就是希望這樣對台灣進行打壓，阻絕台灣生存空間，很多公司行號、農民朋友都看在眼裡，也因為這幾年持續的打壓，公部門的相關因應措施都越來越成熟，相信農漁民朋友也瞭解這個情況，所以也都在減少輸出及相關的投資，未來中國繼續用這樣伎倆的力道，只會越來越小。