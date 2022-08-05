桃園+2,280例本土確診　恙蟲病例8月初首現、籲請減少皮膚裸露

▲桃園市今天新增2,280例本土個案，市府衛生局長王文彥指出，疫情雖趨緩，仍籲請民眾把握接種第四劑疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心今（5）日公布桃園新增2,280例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，相較於昨（4）日2,352例，下降約3.06%；此外，8月桃園市出現恙蟲病今年確診首例病例，該病例具郊區與離島旅遊活動史，因此籲請民眾在暑假期間與周末假期，若至郊外踏青或山區活動，建議穿著長袖衣褲減少皮膚祼露，衣物與皮膚裸露部位塗抹衛生福利部核可之蚊蟲忌避劑與防蚊藥劑，避免被叮咬。

王文彥指出，今（5）日公布桃園新增2,280例本土個案，其中65歲以上個案占7.18%、18歲以下個案占20.65%；另全國今日新增2萬1,577例，較昨（4）日的2萬2,707例，約下降4.98 %，整體疫情續持平緩降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王文彥說，國際間BA.5帶來疫情正逐步發展，民眾切勿因國內疫情緩解輕忽，施打疫苗仍是利大於弊，提醒50歲以上、接種第3劑已滿5個月長者，盡量把握機會接種第4劑。符合接種資格對象，包括6個月以上兒童青少年，亦可由家長陪同前往合約院所預約疫苗接種施打。民眾外出時應做好自主管理落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，呼籲符合接種民眾，儘速完成接種以保護自身與親友健康。

▲桃園市府衛生局長王文彥指出，桃市8月出現首例恙蟲確診個案，籲請民眾外出活動穿著長袖減少皮膚裸露。（圖／翻攝行政院衛生署暨台北榮民總醫院毒藥物防治諮詢中心網站）

王文彥強調，桃園市在8月初出現恙蟲病今年確診首例病例，該病例具郊區與離島旅遊活動史。恙蟲病例一般發生以6至8月達到高峰，今年截至8月4日止，全國累積確診者有120例，暑假期間與周末假期，民眾至郊外踏青、山區活動，建議穿著長袖衣褲減少皮膚祼露，並於衣物及皮膚裸露部位塗抹衛生福利部核可之蚊蟲忌避劑/防蚊藥劑（含化學成份敵避DEET或派卡瑞丁Picaridin）。返家後則要盡快沐浴更衣，避免將病原帶至家中。

王文彥呼籲，民眾若遭恙蟲叮咬後，潛伏期約9到12天，會出現持續性高燒、頭痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大等症狀，一週後軀幹會出現紅色斑狀丘疹，並擴展至四肢，恙蟲叮咬處會出現無痛性焦痂為特徵，如未適當治療，致死率可高達60%，民眾到郊外踏青時，應做好自我保護措施，如有出現疑似恙蟲病症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊史與活動史有無出入郊區、草叢或久未使用之倉庫與空屋等暴露狀況。

【更多新聞】

►張善政公布「靚桃園」青見發言團 邱奕勝姪子、羅智強發言人入列

►張善政「論壇說」質疑綠營抹紅 林智堅諷：應誠實面對自己

►2女草漯拍夕陽沙丘迷路2hr 警出奇招「手電筒+發電風機」助脫困