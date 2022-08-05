2女草漯拍夕陽沙丘迷路2hr　警出奇招「手電筒+發電風機」助脫困

▲桃園市2名女子4日傍晚在觀音區草漯沙丘拍攝夕陽美景，卻忘記返家錄受困在沙丘上，員警據報根據對應位置找到受困2女。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市2名女子4日傍晚到桃園市觀音區草漯沙丘拍攝夕陽，疑因未注意時間，天黑變黑後卻找不到路回家，在沙丘打轉逾2小時驚覺受困，趕緊打電話向大園警方求援；員警接獲報案後到場救援，先打電話給迷途2女，利用手電筒將燈光打在鄰近風車上，確認女子相對位置後終於找到受困2女，平安救出協助返家。

▲桃園市2名女子4日傍晚在觀音區草漯沙丘拍攝夕陽美景，卻忘記返家錄受困在沙丘上，員警據報終於尋獲2女。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，位於桃園市觀音區的草漯沙丘，有綿延約8公里的「沿海沙漠」特殊地形，鄰近還有成排的發電風車佇立，每當夕陽西下時總吸引不少遊客駐足觀賞或拍照，不少網友戲稱為「台版撒哈拉沙漠」，近年來已成為旅客拍照打卡熱門景點，吸引許多愛好攝影人士前往取景。

4日下午4時許，陳姓女子與其友人開車到觀音草漯沙丘拍攝夕陽，2人緊抓相機拍照，卻沒注意時間，落日後才收拾相機打算返家，卻因照明不足迷路受困沙丘，在現場打轉2小時仍未找到返家路，只好打電話報警求助。

▲桃園市2名女子受困草漯沙丘後被熱心員警救出與員警合影感謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局潮音派出所所長游登翔、警員施佑承獲報後趕往沙丘現場，利用手電筒燈光打在發電風車上，持續與2女電話聯繫確認相對位置，搜尋約半小時終於找到受困的2女，將2女平安帶出沙丘，陳女與其友人對警方熱心協助感謝不已。

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