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「一球入魂群英爭鋒」　城市棒球對抗賽8／5屏東熱血開打

▲城市棒球對抗賽8月5日屏東縣立棒球場開打 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲城市棒球對抗賽8月5日屏東縣立棒球場開打 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今(5)日下午1時於屏東縣立棒球場舉行「111年城市棒球對抗賽」開幕典禮，有近300位棒球選手齊聚屏東開打，免費入場，歡迎球迷前往欣賞。

▲城市棒球對抗賽8月5日屏東縣立棒球場開打 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲城市棒球對抗賽8月5日屏東縣立棒球場開打 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

「111年城市棒球對抗賽」即日起至8月13日於屏東縣立棒球場熱血登場，這次比賽邀請到臺北興富發、新北禾聯、桃園市、臺中市、臺南市以及地主隊屏東紅尾6隊參加，各隊好手摩拳擦掌準備一較高下。觀賽免費入場，球迷入場觀賽，只要於賽事期間進場，就有機會獲得摺疊拍拍扇、充氣加油棒等每日限量的觀賽禮。

屏東體育發展中心表示，屏東縣為體育運動大縣，在三級五區體育人才培育政策的推進下，近幾年在各項全國性運動賽事均有不俗表現，其中棒球運動方面屏東縣政府更是全心投入，在2021年2月成立屏東甲組棒球隊-屏東紅尾隊，提供更完善的育才、留才環境，銜續績優選手在地發展之規劃，並扮演縣內棒球運動「承先啟後」的角色，逐步完成擴增基層棒球選手，提升本縣棒球運動競技水準，達到永續發展之目標。

為期9天的賽事將由「智林體育台」執行轉播，除邀請球迷親臨現場感受棒球魅力外，也歡迎關注智林體育台的Youtube以及Facebook，一同欣賞本年度最刺激的城市棒球對抗賽。

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