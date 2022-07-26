8／1原住民族日　原住民免費暢遊宜蘭國際童玩節

▲8/1原住民族日，原住民免費暢遊宜蘭童玩節。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

8月1日是「原住民族日」，為了慶祝這個屬於原住民的日子，宜蘭縣政府邀請全國原住民朋友，在8月1日當天免費暢遊「2022宜蘭國際童玩藝術節」。只要在童玩節各入口，出示身分證或戶籍謄本等可證明原住民身分的相關證明文件，就可以免費入園。

2022年宜蘭國際童玩節8月1日原住民免費暢遊外，當天起，主辦單位也邀請多個原住民團隊在野外劇場演出，8/1-8/2安排「瑪嘎巴嗨文化藝術團」表演，一群花東地區移居宜蘭縣的阿美族原住民，在歌舞中展現阿美族豐富的傳統文化和原住民的力與美，希望讓更多人能夠深入瞭解原住民族的風俗人文。

8/3-8/4則是由「四季文化創意舞蹈團」帶來泰雅歌舞，舞團是由宜蘭縣大同鄉四季部落一群熱愛文化、認同族群的年輕人所組成，透過舞蹈及創意元素，傳承及延續泰雅傳統文化內涵，讓更多人認識泰雅文化。8/8-8/9「勒巴彥文化藝術團」是由宜蘭縣大同鄉寒溪村在地青少年所成立，積極推動泰雅族傳統樂舞、原住民創意流行舞蹈、傳統樂器演奏以及泰雅族語歌曲創作，曾與部落協會合作，創作一張「勒巴彥意識專輯」受到各界好評。

8/10-8/11由「宜蘭縣門諾漾文化藝術團」登台，團員們都喜愛原住民傳統舞蹈及泰雅文化，有來自大同鄉的原住民，也有漢族共襄盛舉，年紀從13至85歲，近年來很多學子加入，在保留傳統文化傳統之下，有創新的思惟並開拓多元化表演型態。