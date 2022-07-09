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糖尿病友福音！預防視網膜病變　台東免費下鄉巡迴服務

▲台東縣衛生局請眼科診所醫療團隊，定期至偏鄉提供專屬糖尿病友的視網膜檢查。（圖／台東縣政府提供）

台東縣衛生局請眼科診所醫療團隊，定期至偏鄉提供專屬糖尿病友的視網膜檢查。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

台東縣衛生局為照顧糖尿病友健康辦理視網膜下鄉巡迴服務，請眼科診所醫療團隊，定期至偏鄉提供專屬糖尿病友的視網膜檢查，今年度視網膜篩檢服務將陸續於各鄉鎮衛生所辦理，衛生局提醒糖尿病友一年至少接受一次視網膜檢查，可以預防併發症。

糖尿病為複雜的慢性病，血糖若沒有控制好，會衍生全身性的併發症，例如視網膜病變、心血管疾病、腎臟及足部病變。透過散瞳眼底檢查，可提早發現眼部病變，及早治療，讓病友維持良好的生活品質。

衛生局表示，為了能夠詳細檢查眼睛的視網膜、視神經、黃斑部等部位，使用眼底散瞳，檢查更全面，每位民眾至少需等待半小時。散瞳後會有暫時性的視力模糊及畏光，藥效過後即恢復正常，建議請親友陪同前往檢查。預防糖尿病視網膜病變，一年至少檢查一次，及早發現及早治療，保護自身健康。台東縣衛生局呼籲民眾，提醒身邊罹患糖尿病的家人及朋友，遵守按時服藥、健康飲食、規律運動及自我監測血糖等控糖法則，才能擁有健康身體及美好人生。

台東免費視網膜篩檢下鄉巡迴服務時間，各場次時間請洽詢各衛生所：
7月10日：鹿野鄉；7月28日：東河鄉；8月14日：成功鎮；8月25日：長濱鄉；9月22日：卑南鄉；10月23日：太麻里鄉；10月27日：關山鎮。

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