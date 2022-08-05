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在地合作共創友熊山林　台東林管處舉辦台灣黑熊通報平台聯繫會

▲卑南鄉黑熊通報平台會議與會成員大合照。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲卑南鄉黑熊通報平台會議與會成員大合照。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣卑南鄉和海端鄉皆是近年台灣黑熊出沒的熱點區域，為加強民眾對於台灣黑熊保育觀念、暢通聯繫管道，台東林管處分別於7月底及8月初，在2處鄉公所召開台灣黑熊通報平台會議，2場會議出席踴躍，總計有近50位夥伴參加。

聯繫會議中特別加強宣導林務局近年推廣的改良式獵具，其踏板直徑小於12公分，能降低誤捕台灣黑熊等大型哺乳類動物的機率；運用八字轉環設計，防止鋼索纏繞，避免動物因拉扯而造成嚴重傷害。歡迎民眾如有農損危害防制或原住民族因傳統文化及祭儀之狩獵需求，可向台東林管處轄屬4個工作站申請或換發，並配合定期追蹤以了解改良式獵具的使用成效。

▲台東林區管理處徐技正惠君說明精準式獵具防範誤捕台灣黑熊。（圖／記者楊漢聲翻攝）
▲台東林區管理處徐技正惠君說明精準式獵具防範誤捕台灣黑熊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

為使社區或部落民眾更瞭解台灣黑熊保育的重要性、人熊遭遇的因應作法及救傷（援）通報程序與管道，台東林管處持續與Wildone野灣野生動物保育協會合作舉辦相關宣導及說明課程，透過深入淺出提綱挈領的課程活動，增進民眾對台灣黑熊的認識與關懷。台東縣內有意舉辦相關課程的部落、社區或學校，踴躍向野灣野生動物保育協會洽詢，後續將依各地需求提供合適的課程內容。

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