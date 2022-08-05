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40年「菩提樹綠色隧道」一夕挖光　台東人崩潰：回憶沒了！

▲40年菩提樹遭挖光。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東女中校門前整排菩提樹是許多民眾的共同回憶，沒想到竟被縣府一夕挖光。圖為挖樹前畫面（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市四維路台東女中校門前的菩提樹大道，是台東市民小時候的回憶，但近日台東縣府建設處一夕間竟將東女前菩提樹全挖走，前台東市長賴坤成臉書PO文喊很心痛，行道樹是有生命、需要定期修剪的，不是茂密了，嫌礙眼動輒就理光頭、甚至直接砍掉！

▲40年菩提樹遭挖光。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲40年菩提樹遭挖光。（圖／記者楊漢聲翻攝）

賴坤成臉書稱，最近看到志航路、四維路數十年的路樹都被砍除，很心痛。並說他任內，為了臨海路拓寬、南京路被颱風吹倒的整排百年榕樹，花了許多心思移植至海濱公園等適當場合，還邀請到第一代樹醫師楊甘陵來台東現身說法，市公所也聘台大園藝所碩士王美琇（後來在機場旁經營「王家花園」專職公園路樹美化，清潔隊公園班班長葉錦明更是修剪樹枝高手，退休後還在花東地區修剪大樹，開創事業第二春）。有民眾得知消息後大喊「回憶沒了」!

▲40年菩提樹遭挖光。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲40年菩提樹遭挖光。（圖／記者楊漢聲翻攝）

針對賴坤成的質疑，縣府建設處則回應，該路段停車不便民眾常有抱怨，加上穿越路口視線不明恐有危險，因此縣府才向中央爭取補助8150萬辦理改善工程，先將菩提樹移植他處，未會改種植洋紅風鈴木83棵，大花紫薇73棵。

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