20歲妹「痴愛非洲男」懷孕7個月！嫁過去秒失蹤　網傳3女共侍一夫



記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名年僅20歲女網紅「周周在西非」近日獲外界關注，一度成為微博熱搜榜首位。據悉，她嫁給一名比她大15歲的非裔丈夫，並在懷孕7個月之際，跟隨丈夫去了奈及利亞，之後便失去聯絡，引發網友擔憂其個人安全。目前，中國駐當地使館回應，已經關注到相關情況，「將極力聯繫和溝通。」

▲20歲妹懷胎7個月遠走西非傳失聯。（圖／翻攝自微博）

據《南方都市報》報導，7月28日，女網友「周周在西非」在多個社交平台發布帖文稱，「領證5個月」、「大叔帶我回西非」、「異國婚姻」等。

在她發布的圖片中，一名年輕女子腹部隆起，疑似有孕，身旁坐著被其暱稱為「大叔」的丈夫。據該帳號的用戶簡介及發布的文字顯示，該名女子為2000年後出生的中國籍女子，丈夫為「80後（1980年到1989年間出生）」奈及利亞籍男子，她開設帳號是為記錄在奈及利亞的夫妻日常。

▲她在平台發文。（圖／翻攝自微博）

近日，她與丈夫自上海浦東機場出發，經衣索比亞轉機到達馬圖魯。帖文發布後在多平台引發廣泛關注，有網友留言稱，「不知道什麼原因讓妳本應該在本科的年紀，卻選擇了一個非洲大叔結婚生子。」該女子雖未回應評論，卻點讚了相關留言。

還有很多網友都勸她說，不要被愛情沖昏頭腦，遠嫁到一個陌生的地方很不安全，而且她對西非的醫療條件不了解，懷孕期間長途跋涉存在隱患。但「周周」卻表示，自己心意已決。

1日晚，「周周在西非已失聯」話題登上微博熱搜。有自稱曾與「周周在西非」聯繫過的當地華人稱，因擔心該名女子的安全，曾囑咐女子保持聯繫，但8月1日給對方發訊息時，周周一直沒有回覆，懷疑已失聯。

▲她和丈夫回西非。（圖／翻攝自微博）

1日晚，中國駐奈及利亞大使館工作人員表示，已關注到網路上「周周在西非」的相關事件，目前正在核實具體情況。至於該名女子是否已經失聯，該工作人員表示，使館方暫未能和當事人取得聯繫，但暫時仍無法確認女子是否失聯，並稱「我們將盡全力去聯繫和溝通」。

2日凌晨，「周周在西非」於多平台更新一則影片。影片出鏡女子稱，自己是周周，首先對大家的關心表示感謝，並稱自己「現在很好」。周周表示，發影片本來只是為了記錄自己的生活，沒有想到會得到這麼多朋友的關心，「有點不知所措，現在是孕晚期，可能情緒有點不太穩定，收到很多朋友的信息沒有及時回覆，可能造成了大家的誤解，抱歉讓大家擔心了。」

▲周周最新發影片。（圖／翻攝自微博）

周周在影片中陸續回應了網友此前對其家庭的疑惑。對於網友稱「她是她老公的第三個老婆」。她回應，自己老公的家庭並不存在「有幾個老婆」的情況，二人本計劃於2021年底登記結婚，由於特殊原因，結婚推遲至2022年初，因此時間上造成了網友對二人的誤解。

上述影片發布後，中國駐奈及利亞大使館工作人員表示，已留意到「周周在西非」更新的影片，使館方仍在盡力聯繫對方，並正在核實具體情況。