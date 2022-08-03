月薪3萬多還要上繳！他沒錢請吃大餐慘遭女友嗆：跟同事借會死嗎

▲一名女網友要求男友「跟同事借錢」，讓2人能去吃吃到飽。（示意圖／記者林世文攝）

網搜小組／閔文昱報導

「請大家幫我評評理」，一名女網友表示，她和男友交往一年多，對方月薪3萬多元，且都是交由她管理，但每次支付完生活開銷後都沒剩多少，她近日想去吃吃到飽餐廳，不料對方卻推拖說錢不夠，要等3天後領薪水才行，也不願答應她「跟同事借」的要求，讓她怒轟「跟到沒用的男人真的很生氣」。奇葩言論一出，掀起熱議。

一名女網友在臉書社團「匿名2公社」貼出對話截圖控訴，她規定男友每個月要帶她去吃一次大餐，但男友的薪水付完房租、水電、網路跟吃飯錢後幾乎都所剩無幾，上個月因對方要修車所以就沒去吃大餐，不料近日她想去吃吃到飽餐廳，卻又被男友以「錢不夠」為由拒絕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO分享對話截圖，怒嗆「跟到沒用的男人真的很生氣」。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

原PO透露，男友希望她能再等3天，因為3天後就領薪水了，但她擔心3天後說不定就不想吃了，因此希望男友能去跟同事借一下2000元，讓2人能一起去用餐，然而男友卻認為這樣不太好，讓她忍無可忍，質疑「跟同事借一下會死嗎？做得要死要活才領3萬多薪水，這種沒用的男人是不是該分手了？」

貼文一曝光，網友紛紛一面倒砲轟「要人去借錢就為了妳的口腹之欲」、「沒有公主命卻有公主病」、「為什麼這種人都有男朋友啊」、「真的，快分手，自己想吃妳不會請他吃嗎，互相一下才會長久」、「薪水都交給妳了是要拿什麼帶妳吃大餐」、「真的該分手，他值得更好的」、「根本是寄生蟲」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年