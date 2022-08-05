點外送被轉單！外送員再嗆1句話　他氣炸：不是第一次

▲你有點過外送嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李芷萱／綜合報導

許多人無法出門時會選擇用外送，一名網友表示，近日點外送卻因為地址比較偏遠遭外送員嗆聲，甚至不是第一次遇到這種情況，讓他直呼非常惡劣，「只要app上有顯示的店家我就有權叫吧！你一單賺50關我什麼事」，這篇貼文也引起熱議，一面倒批這名外送員是老鼠屎，「有些素質真的會害到好司機。」

原PO在《爆廢公社》指出，日前使用外送平台，被外送員傳訊息嗆：「送上山一單50元，慢慢等吧」隨後立刻轉單，讓他來不及看是哪位外送員如此沒水準。隨後原PO也補充，他家不是在山上，是在「準備起坡上山的路」，APP有顯示的店家他也有權利點餐。

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▲原PO被外送員嗆「慢慢等吧」。（圖／翻攝自爆怨公社）

而這也不是原PO第一次碰到這種情形，他表示之前在點這家店的餐點時，也曾收到一名外送員傳訊息「那麼遠還要送上山，白癡才送，你慢慢等吧哈哈哈」並轉單，讓她懷疑根本是同一個外送員所為，「汐止外送員的一顆老鼠屎。」

外送員的惡劣行為也掀起網友議論，「如果只接附近的，乾脆不要開了吧」、「有些素質真的會害到好司機」、「只賺50塊又不是你害的...揶揄客人有病嗎」、「我遇到的都不錯，這顆肯定是老鼠屎」，至於有沒有辦法查出是哪位外送員做的，有人解釋如果當下沒有截圖到外送員資料，通常客服都很難處理，下次可以考慮全程螢幕錄影。