「我小隊長耶」外送員嗆聲還恐嚇下架　老闆傻眼：你職權這麼大？

記者許權毅／台中報導

台中一間炒麵店翁姓老闆在網上爆料，29日一名鄭姓外送員前來取餐，告知對方還要等10分鐘，沒想到3分鐘後鄭男開始碎念認為老闆「拖餐」，還一度嗆說自己是小隊長，不料被老闆淡定回「然後咧」。鄭男氣得說要讓店面從平台下架，讓老闆傻眼問「職權這麼大？」，也發現鄭男疑似在網上開多個帳號詆毀店家，正在蒐集證據準備提告。

▲台中一名外送員與店家發生「拖餐爭論」，外送員還嗆說自己是小隊長。（合成圖／記者許權毅拍攝、店家提供）



翁姓老闆拿出監視器畫面還原事發經過，當時晚間19點6分鄭姓外送員前來取餐，老闆告知還需要等待，若不想等可以轉單，不料等了3分鐘後鄭男坐不住，認為老闆在「拖單」，雙方一番爭論後，鄭男嗆出自己是「小隊長」，老闆反說「然後咧？小隊長也沒有比較大」認為早就跟鄭男說明可轉單。

▲店家表示，當下已向外送員表示還需要等待，可先轉單。（圖／記者許權毅拍攝）



翁姓老闆表示，拿出當天外送單表示，原本系統取餐時間為19點2分，鄭男在6分抵達店家，告知鄭男還要稍等可轉單，最後鄭男不願轉單反而雙方吵架，影響製作餐點時間，最後在16分將餐點拿給鄭男，整個過程大約10分鐘。

▲外送員鄭男與翁姓老闆在店內不斷爭論。（圖／店家提供）



老闆透露，鄭男偶爾就會來店裡取餐，其實兩人算是認識，結果鄭男嗆出小隊長名號直指店家「為難外送員」，還說要向平台要求將店面「提出解約」不讓老闆繼續接單，感到被恐嚇，現在對方疑似還在網上詆毀自己商譽，已經在蒐集證據，準備提告毀損名譽。

▲翁姓老闆表示跟鄭男算是認識，當下竟被對方恐嚇要去官方要求把自己下架。（圖／店家提供）



本身也有在跑外送的老闆表示，一般就是在檢舉有違規、不符合規定的外送員，但認為鄭男也不是公司高級主管，竟說要將自己下架，反問鄭男「職權這麼大？」。

▲老闆看到鄭男疑似在網上詆毀自己，打算提告。（圖／記者許權毅拍攝）