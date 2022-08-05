視訊美眾議員　柯建銘曝會議內容：武器採購、FTA入列

▲柯建銘與美國眾議員朴銀珠（Michelle Steel）進行視訊會議。（圖／翻攝自柯建銘臉書，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘今（5日）表示，他今天與美國共和黨籍眾議員朴銀珠（Michelle Steel）進行視訊會議，雙方談及台灣向美國採購武器、台美自由貿易協定（FTA）、台灣加入印太經濟架構等議題。他指出，美國是台灣最堅強的後盾，台灣也是美國最堅實的民主盟友。

柯建銘表示，本週除了美國眾議院議長裴洛西以及多位眾議員參訪台灣外，今天上午他與朴銀珠進行視訊會議，朴議員長年關心台灣與兩岸議題，在擔任眾議員後，不僅多次在國會發言力挺台灣，更敦促拜登政府保障台灣的安全，也極力讚揚台灣的防疫表現，不受中國侵擾，更在日前提出《台灣民主防禦武器租借法案（the Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act）》，該法案授權美國政府在必要時，可直接租借武器給台灣，以加強台灣的防禦能力，同時亦要求美國政府能夠加速對台軍售。

柯建銘表示，他除了感謝朴議員提出該法案力挺台灣，也非常敬佩他能夠跳脫傳統軍購的思考框架，提出如此有創意且具意義的重要法案，台灣向美國採購武器過程相當繁複，若能夠以租借的方式提供武器，能夠進一步強化台灣的安全，希望該法案能夠得到美國參眾兩院的支持，朴議員也表示該法案已經獲得多位共和黨與民主黨議員的連署，盼望能夠盡速排案審查，同時他也致函拜登總統，希望能盡速批准對台灣的軍售案。

柯建銘說，他在會議中也向朴議員傳達台灣人民捍衛民主的決心，即便面臨中國軍事與資訊戰的威脅，台灣不挑釁也不升高衝突，但對於保衛國家也從不遲疑與退縮，台灣人民絕對有信心，也有勇氣捍衛主權。不僅如此，雙方還就未來台灣與美國的經濟合作上進行討論，朴議員強烈表達對簽訂台美自由貿易協定（FTA）以及台灣加入印太經濟架構的支持，他除表示感謝外，更表示以台灣的經濟、貿易、科學研發與產業的實力，絕對能夠對世界做出貢獻，希望美國能夠支持加入更多國際組織。

柯建銘轉述，最後，他向朴議員表示，兩人雖然身處不同國家，但對於台灣民主自由的支持絕對是有志一同，擔任國會議員更是任重而道遠，必須有堅定的民主價值以及專業的法案知識，雖然他是第一屆擔任眾議員，但有豐富的公共事務經歷，2006年擔任加州稅務委員會委員，2014年擔任橘郡郡務委員，2020年則擔任橘郡郡務委員會主席，更在2021年當選眾議員，他參與公共事務的表現，已展現他是美國政壇的明日之星，更希望未來能夠有機會當面對談與合作，共同為台灣與美國的民主價值與自由人權，一起奮鬥與喝采。