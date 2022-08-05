共軍目的「毀三線建三區」　專家：侵台領海線恐常態化

記者黃翊婷／綜合報導

中共解放軍4日軍演，共計發射11枚「東風系列」彈道飛彈，範圍涵蓋台灣北、南、東部外海。中國軍事專家、中國政策科學研究會高級研究員王雲飛認為，這次軍演的目的是要毀掉台灣的「三條線」，分別為海峽中線、領海線、能源生命線，另外還要建立「三個區」，分別為封控區、禁飛禁航區和常態化戰巡區。

▲解放軍預計軍演範圍。（圖／林宜潔製作）

解放軍自8月4日中午12時起到8月7日中午12時在台灣周邊6區域進行實彈軍演，昨日（4日）突襲再增加1區，地點落在台灣東部海域（總計7區），演習時間也拉長至8月8日上午10 時。解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，解放軍火箭軍部隊對台島東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標。

根據《中國時報》報導，中國軍事專家、中國政策科學研究會高級研究員王雲飛認為，這次軍演主要目的是要「毀三線建三區」，首先要摧毀台灣的「海峽中線」概念，接著是領海線、能源生命線，由於台灣的天然氣、石油儲備僅能維持7至10天，光是4日至8日的演習，其實已經對台灣的能源生命線造成很大影響；而建三區是指要建立封控區、禁飛禁航區和常態化戰巡區，未來台灣若舉行漢光演習、九鵬基地武器試驗等活動，解放軍將會進行更接近的演練，到時侵台領海線恐怕也會變成常態化。

▼▲解放軍表示，導彈全部精準命中目標。（圖／翻攝自微博／央視軍事）

前國安會祕書處長、曾任陸軍副司令的退役中將劉湘濱也表示，因為台灣是海島國家，一有戰爭很容易就會跟外界斷絕聯繫，如果被封鎖超過10天，整個能源都會出狀況，沒電時，國家的運作都其次，人民的死亡才是重點，美國前副總統高爾曾做過研究報告，發現只要斷電1個月，就會死10％人口。

劉湘濱認為，兩岸對抗對台灣是一個很大的風險，台灣有的籌碼非常少，中國只要把台灣封鎖，就已經差不多了，而且從局部優勢來看，在中國海岸2000海哩之內，美國沒有能力對抗，想要保護台灣也不太可能。