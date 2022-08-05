解放軍軍演發射11枚「東風飛彈」　一次看懂東風系列有哪些

記者林彥臣／綜合報導

台灣國防部證實，解放軍4日軍演，共計發射11枚「東風系列」彈道飛彈，範圍涵蓋台灣北、南、東部外海。雖然國防部沒有詳細說明，解放軍4日所發射的東風系列具體型號，不過目前主力的東風系列飛彈總共有5種，分別為東風-16、東風-17、東風-21、東風-26、東風-41。

東風系列命名有來，取自毛澤東的談話，「東風壓倒西風」，是解放軍「火箭軍」的主要武器，最初是以蘇聯R-2型飛彈作為研發範本，這一系列的飛彈編號為「DF-X」，外銷名稱編號則為「M-X」，故又被稱為M族飛彈。

▲東風-16又稱沖繩快遞。（圖／翻攝 央視）



東風-16中程彈道飛彈

2014年開始服役，可搭載核彈頭、末敏子母彈、高爆彈、鑽地彈，射程800~1000公里，速度8馬赫（8倍音速），主要部署於南部戰區，作戰範圍涵蓋日本沖繩、南海島礁，綽號「沖繩快遞」。

▲東風-17超音速飛彈。（圖／翻攝自央視）



東風-17高超音速彈道飛彈

2019年開始服役，可搭載常規彈頭，但美國情報認為可搭載核彈頭，射程1800~2500公里，速度10馬赫，東風-17採用「大氣層內起滑技術」飛彈在上升到預定高度後關閉發動機，依靠自身重力轉彎，使用火箭發動機橫向加速達到滑翔速度後開始滑翔，使對手無法從遠距離對其進行偵測。

▲東風-21D反艦彈道飛彈，又稱航母殺手。（圖／路透社）



東風-21D反艦彈道飛彈

2010年開始服役，可搭載200-300-700 KT核彈頭，射程700~3100公里，速度8馬赫，由潛艦發射的巨浪系列飛彈巨浪一型彈道飛彈改裝為陸基，也是世界上首個反艦彈道飛彈，主要用於防止台海衝突引起美國干涉，專門對付美國的航空母艦，綽號「航母殺手」。

▲東風-26型彈道飛彈又稱「關島快遞」。（圖／路透）



東風-26中程彈道飛彈

2018年開始服役，可搭載3枚核彈頭，射程4000~4500公里，速度18馬赫，擁有對陸上重要目標或海上大中型艦船實施遠程打擊的能力，是繼東風-21D後世界現役第二種大型中遠程反艦彈道飛彈，射程可到達關島美軍基地，綽號「關島快遞」。

▲東風-41型洲際彈道飛彈。（圖／路透社）



東風-41洲際彈道飛彈

2017年開始服役，可攜帶10枚分導式多彈頭，最大射程14000公里，速度可達26馬赫，屬於「三級固體燃料」機動型洲際彈道飛彈，美國全境皆在射程範圍內，也別於上述飛彈皆使用發射車作為載台，東風-41還可用陸基發射井與鐵路作為發射載台。

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