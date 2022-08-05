MIS-C恐破百例！羅一鈞示警「下一波疫情危險族群」





▲醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，國內已經累積有84例兒童MIS-C個案，又以5歲以下小朋友最多達到6成。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（5）日說明，這與我國5歲以下幼兒才剛開始接種疫苗有關，他也示警，如果下一波疫情來臨，且幼兒染疫情況持續，MIS-C也會隨之增加，累積個案要飆破百例是有可能的，提醒家長還是盡快帶家中幼兒接種疫苗。

國內新冠本土疫情高峰主要發生在5月底、6月初，比較延後發生的孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）高峰則是落在7月下旬。指揮中心今（5）日公布新增5例兒童重症，都是孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），到目前為止，12歲以下兒童重症已經有151例，當中84例屬於MIS-C。

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羅一鈞說明，先前國際MIS-C個案主要集中5~12歲等年紀比較大的小孩，至於國內累積84例當中5歲以下有50例，占比達到6成，有比預期要多，而且有增加趨勢，分析可能原因，主要是5~6歲以上小朋友開始接種疫苗時間比較早，幼兒接種疫苗則是才剛開始。

根據指揮中心統計，累積84例MIS-C個案，有13人接種過1劑以上疫苗，其餘71人都是沒有接種疫苗的小朋友。羅一鈞提到，目前疫情還在持續，如果下一波會來的時候，預期沒接種疫苗的幼兒會成為下一波人數會多的族群，因為各年齡層接種率是這群在提升的階段，後續容易出現MIS-C個案發生，個案要飆破百例是有可能，還是提醒家中有幼兒的家長，要帶小朋友接種疫苗。