快訊／今增54死！本土+21577、境外+292

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增2萬1577例本土個案，和上週同一天相較降低6%；另增292例境外移入，確診個案當中增加54人死亡。本土病例仍以六都為多，當中最多的是新北市4007例，接著依序是台中市2623例、台北市2351例、桃園市2280例、高雄市2034例、台南市1683例。

指揮中心表示，今日新增之21,577例本土病例，9,944例男性，11,610例女性，23例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市4,007例，臺中市2,623例，臺北市2,351例，桃園市2,280例，高雄市2,034例，臺南市1,683例，彰化縣990例，苗栗縣615例，新竹縣605例，屏東縣584例，雲林縣545例，新竹市509例，宜蘭縣484例，花蓮縣416例，南投縣377例，嘉義縣361例，基隆市330例，嘉義市267例，臺東縣227例，金門縣144例，澎湖縣135例，連江縣10例。

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▲指揮中心公布8/5確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增54例本土病例死亡個案，為27例男性、27例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、50例具慢性病史、35例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月27日至8月3日，死亡日期介於5月20日至8月2日。

指揮中心說明，今日新增292例境外移入個案中，158例男性，134例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自新加坡(6例)、日本及墨西哥(各4例)、美國及越南(各3例)、印度、泰國、菲律賓及荷蘭(各2例)、柬埔寨、法國、瑞士、韓國及馬來西亞(各1例)移入，另259例感染國家調查中。入境日期介於今年7月5日至8月4日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。